Freude schenken mit liebevoll verpackten Teeboxen von AURESA

Hanauer Teehändler bietet kreative Tee Geschenke für jeden Anlass

“Was schenke ich eigentlich?” – diese Frage stellen sich hierzulande die meisten von uns mindestens einmal im Jahr. Besonders dann, wenn Feiertage wie Weihnachten oder Ostern oder Anlässe wie Geburtstage vor der Tür stehen. Schließlich möchte man etwas schenken, woran der Beschenkte auch lange Freude hat. Für alle, die das alljährliche Kopfzerbrechen satt haben, bietet der Hanauer Tee Online-Shop AURESA ab sofort Abhilfe. Denn unter https://www.auresa.de/tee-geschenkset/ können Kunden nun auch liebevoll zusammengestellte Tee Geschenksets für die verschiedensten Anlässe kaufen.

Die Teeboxen tragen vielsagende Namen wie “Bleib Fit”, “Bye Bye Stress” oder “Meine Auszeit” und beinhalten drei ausgesuchte Teegläser. Bei den Tees handelt es sich ausschließlich um koffeinfreie Kräuter- und Früchtetees, sodass alle Teesorten in den Sets auch bereits von Kindern getrunken werden können. Die Teegläser sind zudem wiederverwendbar und damit besonders nachhaltig – wie auch die Geschenkbox selbst, deren Boden aus Wellpappe mit einem hohen Grasfaseranteil besteht. Das Geschenkband wurde aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.

“Die Suche nach einem passenden Geschenk für Freunde oder Familie kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Das habe ich oftmals schon selbst erlebt. Mit unseren Teeboxen wollen wir die Qual der Wahl für unsere Kunden erleichtern. Unsere Tee Geschenksets sind auf die verschiedensten Bedürfnisse und Geschmäcker abgestimmt und werden schon fertig verpackt geliefert.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/.

Bei AURESA ist nicht nur der Grüntee grün

AURESA agiert als Unternehmen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit https://www.auresa.de/nachhaltigkeit. So betreibt der Teeversand nicht nur sein komplettes Bürogebäude und Lager zu 100 Prozent mit Ökostrom, sondern auch den Server auf dem der Shop liegt. Zudem werden sämtliche Bestellungen im Onlineshop mit DHL GoGreen verschickt, wodurch ein klimaneutraler Versand ermöglicht wird. Des Weiteren ist AURESA seit letztem Jahr offizieller Partner von Eden Reforestation Projects und hat sich dazu verpflichtet, für jeden verkauften Tee einen Baum zu pflanzen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.