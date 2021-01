STARK DURCH VERÄNDERUNG

Kraftvolles Plädoyer für Handeln und Veränderung!

Ulrike Winzer zeigt in ihrem scharfsinnigen Buch, warum Veränderung das neue Normal ist und wie wir Veränderung als Chance begreifen, die stark macht!

Atemberaubend ist sowohl die Intensität als auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt um uns herum verändert. Technologie und Digitalisierung sind das Eine. Aber spätestens seit dem Ausbruch von Covid-19 hat die Fähigkeit zum Umgang mit Veränderung eine essentielle Relevanz bekommen. Gleichzeitig sind wir Menschen noch immer Gewohnheitstiere. Wir lieben Konstanz und verabscheuen den permanenten Wandel. Das gilt sowohl beruflich als auch privat.

Doch ist das in unserer Welt schlau? Kommen wir mit unserem gewohnten Verhalten weiter? Oder fallen wir zurück? Wie können wir lernen, Veränderungen als Chancen zu begreifen? Wie gelangen Unternehmen und Menschen raus aus der Schockstarre hinein ins Handeln?

DAS NEUE NORMAL

Winzer lenkt den Blick darauf, wie wir unseren Umgang mit Veränderung erfolgreich ändern. Pragmatisch und humorvoll erläutert sie Fähigkeiten und Möglichkeiten, um heutigen Herausforderungen aktiv zu begegnen. Ihre inspirierenden, oftmals sehr persönlichen Geschichten schließen alle Aspekte von Change und Veränderung ein – Unternehmenswelt und Privatleben. Erfrischend und Mut machend zeigt sie: Es liegt an jedem von uns, ob wir etwas verändern oder verändert werden, ob wir Treiber oder Getriebene sind. “Veränderung ist das neue Normal – alles andere ist eine Illusion!” so lautet die Botschaft hinter Winzers Buch. Ihr Fazit: Wir leben in den allerbesten Zeiten, die die Menschheit auf diesem Planeten je hatte! Leben ist Veränderung – es ist unsere eigene Wahl, was wir daraus machen wollen! Nach diesem Buch wollen Sie Veränderung (er)leben!

DIE AUTORIN

Veränderung – Einfach. Machen. ist das Motto von Ulrike Winzer. Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin lebt, worüber sie spricht. Denn nur wer handelt, kommt voran! Als begeisterte ITlerin ist ihr Werdegang ungewöhnlich und von gelebter Veränderung geprägt: IT, kaufmännische Bereichsleitung, HR und Beratung – verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen -, sowohl angestellt als auch mit eigener Beratung. Zusätzlich gibt sie ihre Erfahrung als Moderatorin, Rednerin und Podcasterin weiter.

“Stark durch Veränderung” von Ulrike Winzer ist ab 11.01.2021 im BusinessVillage Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3869804842 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch unter:

https://www.stark-durch-veraenderung.de

