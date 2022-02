Frischekick: Der Name wechselt, der Service bleibt

Aus PV Brautmoden wird MONICA Brautmoden

München, 09.02.2022 – Das renommierte Familienfachgeschäft PV Brautmoden in München-Haar besteht seit drei Generationen. Nun hat Monika Bischof das Geschäft übernommen und ihm ein neues, frisches Outfit verpasst. Unter dem Namen MONICA Brautmoden führt sie ausgewählte, hochwertige Originalkleider und bietet ihren Kundinnen einen persönlichen Rundumservice.

Auch die Website kommt in komplett neuem Gewand daher. Unter www.monica-brautmoden.de können angehende Bräute, Brautmütter und Brautjungfern Einblicke in das umfangreiche Sortiment an Kleidern und Accessoires namhafter Hersteller gewinnen und direkt online einen Termin vereinbaren. Auch Kinder sind herzlich willkommen, denn MONICA Brautmoden führt auch ausgewählte Tauf- und Erstkommunionsmode.

Wer den hellen, freundlichen Laden in München-Haar betritt, fühlt sich sogleich willkommen. Jede einzelne Kundin steht hier im Mittelpunkt. “Neben der vielfältigen Auswahl unserer Kleider legen wir besonders großen Wert auf eine kompetente, freundliche und persönliche Beratung unserer Kundinnen”, sagt Monika Bischof. “Jede Braut ist anders und hat eigene Vorstellungen, und wir setzen alles daran, für jede ihr individuelles Traumkleid zu finden, in dem sie sich einfach wunderschön fühlt.”

Ob A-Linie, Princess-Style oder Bohemian, ob kurz oder lang: Das ausgewählte Wunschkleid wird individuell für die angehende Braut bestellt und passgenau geändert, damit es perfekt sitzt und seine Trägerin im schönsten Licht erstrahlen lässt. Das Tüpfelchen auf dem i sind schließlich die passenden Accessoires wie die richtigen Schuhe, edler Haarschmuck, Schleier oder sinnliche Brautwäsche. “Auch dabei beraten wir unsere Kundinnen gern zu verschiedenen Möglichkeiten und zu unserem umfangreichen Angebot”, erzählt Monika Bischof, und man merkt ihr die Freude an ihrem Beruf an. “Wichtig ist es, genug Zeit einzuplanen – damit das Outfit von Kopf bis Fuß individuell abgestimmt werden kann.” Und dann kann er kommen: der große, aufregende, traumhafte Tag, der ein Leben lang in Erinnerung bleibt.

Kontakt:

MONICA Brautmoden

Münchener Str. 13

85540 Haar bei München

Telefon: 089 – 26 54 62

E-Mail: info@monica-brautmoden.de

www.monica-brautmoden.de

Wir begleiten und beraten Sie zu allen Fragen rund um den großen Tag und das perfekte Outfit. Unser Ziel ist es, dass Sie zufrieden sind und sich bei uns in guten Händen wissen.

Unser Familienbetrieb besteht bereits seit 3 Generationen. Monika Bischof führt das Geschäft mit viel Erfahrung, Feingefühl und Leidenschaft unterstützt mit viel Herzblut von Doreen Ring.

Unser Kerngeschäft umfasst den Bereich Brautmode inklusive Zubehör (Schuhe und Accessoires). Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Brautmode (ausschließlich Originalware). In unserem Ladengeschäft stellen wir Musterkleider namhafter Hersteller aus. Als interessierte Kundin wählen Sie Ihr Wunschmodell, das wir dann individuell für sie bestellen und anfertigen lassen. Gabriele Vollmer ist gelernte Schneiderin der Haute-Couture. Passgenaue Änderungen jedes Brautkleides werden sorgfältig überwacht und ausgeführt. Dies ist uns ein besonderes Anliegen.

Neben der Brautmode umfasst das Sortiment von Monica Brautmoden auch Bekleidung und Accessoires für Taufe und Erstkommunion.

Wir garantieren Ihnen eine kompetente, freundliche, persönliche und ehrliche Rundumbetreuung von Ihrem ersten Besuch bis zum Tag Ihres Festes und darüber hinaus.

