Von jeder Menge Wasserspaß bis hin zu Bienen und Blumen:

Atlantic City blickt Richtung Zukunft

Neue Attraktion: Grundsteinlegung für Indoor-Wasserpark am Showboat Atlantic City

Atlantic City gehörte jahrzehntelang neben Las Vegas zu den wenigen Orten in den USA, an denen Glücksspiel legal war. Doch die Zeiten, in denen einzig und allein Casinos das Stadtbild prägen, sind längst vorbei. Die Stadt entwickelt sich weiter, erfährt eine Trendwende, unter anderem heißt das: Platz schaffen für “non-casino attractions”.

Bestes Beispiel für diese Trendwende ist das Showboat Hotel aus dem Jahr 1987. Als eines der größten Hotels am Boardwalk ist es mit seiner außergewöhnlichen Architektur gleichzeitig eines der Wahrzeichen von Atlantic City. Obwohl das Showboat einst ein profitables Casino-Hotel war, musste es 2014 seine Pforten schließen. Der Investor Bart Blatstein kaufte das zuvor von Caesars Entertainment betriebene Casino auf und eröffnete es 2016 als Hotel-Resort ohne Glücksspiel-Angebot.

Nun soll das Showboat Hotel um einen knapp 9.600 Quadratmeter großen Indoor-Wasserpark erweitert werden. Die Grundsteinlegung hierfür fand am 12. Januar statt. Laut des Resort-Inhabers Blatstein werde Atlantic City nach der Fertigstellung den weltweit größten Indoor-Wasserpark mit Strandanschluss beheimaten.

Der neue Wasserpark wird direkt neben dem Hotel errichtet und bringt damit eine weitere familienfreundliche Attraktion nach Atlantic City. Geplant sind eine Vielzahl an Pools, Wasserrutschen, ein Lazy River sowie kleine Geschäfte, Party-Räume und Lounge-Bereiche. Ein einfahrbares Glasdach soll den gesamten Park überdachen, um den ganzjährigen Betrieb zu ermöglichen.

Erst 2021 eröffnete Blatstein auf der vormaligen Casino-Etage des Resorts den familienfreundlichen Spiel- und Entertainment-Komplex “Lucky Snake”.

Die glücksspielfreie Spielhalle ist heute die größte ihrer Art im gesamten Bundesstaat New Jersey. Sie beherbergt eine “Sport-Bar” inklusive Boxring, eine E-Sport-Arena, eine Getränkebar und Live-Event-Bereiche.

Wann der Wasserpark offiziell eröffnet wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Shopping & Nachhaltigkeit: Es summt und brummt auf den Dächern der Tanger Outlets

Das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten in Atlantic City ist riesig. Immer wieder sehr begehrt bei Shop-a-holics sind die Outlet Malls mit Waren aller Art zu Schnäppchenpreisen. Hier bietet sich ein Besuch in einem rund drei Blocks umfassenden Areal mitten in der Stadt namens The Walk an, wo sich die Tanger Outlets befinden. Mehr als 100 Markengeschäfte wie Abercrombie & Fitch, Guess, Calvin Klein, Nike, Levi”s oder Gap laden zum Bummeln und Geld ausgeben ein. The Walk ist nur einen kurzen Spaziergang vom Boardwalk entfernt. Und, nicht zu vergessen: In New Jersey gilt tax-free-Shopping, weshalb hier keine Steuern auf Kleidung und Schuhe erhoben werden – die perfekten Voraussetzungen also für einen ausgeprägten Einkaufsbummel.

Doch damit nicht genug. Die Tanger Outlets leisten neuerdings einen besonderen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit in Atlantic City: In Kooperation mit dem Sozialunternehmen Alveole wurden im Sommer letzten Jahres Bienenvölker auf den Dächern der Mall angesiedelt, um ein positives Zeichen zur Verbesserung der Lebensräume von Bienen zu setzen. Außerdem sollen die Abhängigkeiten zwischen Umweltschutz, sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Handeln vermittelt und reflektiert werden. Die Bienenstöcke, die zurzeit etwa 50.000 Honigbienen beheimaten, können im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Ebenfalls werden Workshops darüber angeboten, wie man den nützlichen Insekten in der Stadt einen bestmöglichen Lebensraum bietet. Der Honig dieser besonderen Bienen ist ein schmackhaftes Mitbringsel, mit dem man gleichzeitig einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.

Wir freuen uns darüber, dass Atlantic City mit der Zeit geht – und auf all das Neue, das uns die Metropole an der Ostküste in der Zukunft noch bieten wird.

Ausblick: What”s new?

In großer Vorfreude auf die warmen Monate widmen wir uns in der nächsten Pressemitteilung den wunderschönen Stränden von Atlantic City sowie dem legendären Boardwalk. Außerdem blicken wir auf zwei spektakuläre Beach-Events, die für Sommer 2022 in Planung sind.

Textquellen:

showboathotelac.com

wikipedia.org/wiki/Showboat_Atlantic_City

phillyvoice.com/atlantic-city-waterpark-indoor-showboat-beachfront-lucky-snake-bart-blatstein/

wpgtalkradio.com/blatstein-worlds-largest-beachfront-waterpark-atlantic-city/

tangeroutlet.com/atlanticcity

tradeshowexecutive.com/uncovering-atlantic-city/

prevuemeetings.com/destinations/north-america/atlantic-city-eyes-firmly-planted-on-the-future/

alveole.buzz

Nicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die herrlichen Strände und der legendäre Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Casino sucht, große Stars live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot zu Wasser und zu Lande nutzen möchte – Atlantic City hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten.

Firmenkontakt

Tour Atlantic City

Simone Saxer

Scheidswaldstr. 73

60385 Frankfurt

069-25538250

069-255380

info@wiechmann.de

http://www.touratlanticcity.com

Pressekontakt

Tour Atlantic City

Deborah Theis

Scheidswaldstr. 73

60385 Frankfurt

069-25538250

069-255380

presse@wiechmann.de

http://www.touratlanticcity.com

Bildquelle: @TourAC