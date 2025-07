Frischer Genuss, sicher verpackt

Die OHLRO Hartschaum GmbH bietet clevere Sommerverpackungen aus EPS / Piocelan und neue Temperaturmessungen für geprüfte Qualität und Sicherheit.

Strausberg, Juli 2025 – Sommerzeit bedeutet Hochsaison für frische Lebensmittel, Grillabende und kreative Backideen. Ob saftige Steaks für den Grill, fein belegte Salate fürs Picknick oder kunstvoll verzierte Torten für Familienfeiern – viele dieser Genussmomente sind auf zuverlässige Verpackungslösungen angewiesen. Die OHLRO Hartschaum GmbH aus Strausberg bietet mit ihren Produkten aus expandiertem Polystyrol (EPS) die passende Antwort auf die Anforderungen der heißen Monate: lebensmittelecht, isolierend, leicht und stabil.

Die robusten Styroporboxen des Unternehmens kommen immer dann zum Einsatz, wenn Frische und Hygiene zählen – sei es im Lebensmittelhandel, beim Catering oder im privaten Bereich. Besonders gefragt sind aktuell Thermoboxen für Fleisch- und Grillprodukte, Torten- und Cupcake-Boxen sowie Verpackungen für kühlpflichtige Feinkost und Salate. EPS eignet sich dafür hervorragend: Es schützt zuverlässig vor Hitze und Erschütterungen, ist dabei äußerst leicht und zu 100% recycelbar. Damit verbindet OHLRO Produktsicherheit mit Nachhaltigkeit – ein entscheidender Vorteil im modernen Verpackungsmarkt.

Ein besonderes Highlight im aktuellen Sortiment sind die neuen Tragegurte für Tortenboxen, die OHLRO seit Kurzem anbietet. Sie ermöglichen einen noch bequemeren und sicheren Transport von Torten, Kuchen und Desserts – ein kleines Detail mit großer Wirkung. „Unsere Kunden schätzen die zusätzliche Sicherheit und die Alltagstauglichkeit dieser Ergänzung“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Gerade im Sommer, wenn viele Speisen unterwegs sind, zählt jede durchdachte Lösung.“

Neben dem erweiterten Produktsortiment baut OHLRO auch den Servicebereich weiter aus. Ab sofort bietet das Unternehmen Temperaturmessungen im eigenen Labor an. Diese präzisen Tests ermöglichen es, kundenspezifische Verpackungslösungen realitätsnah zu prüfen und belastbare Aussagen zur Temperaturstabilität zu treffen. So können selbst spezielle Anforderungen im Bereich Kühlketten, Frischelogistik oder empfindlicher Lebensmittel mit hoher Sicherheit erfüllt werden. Dieses neue Angebot richtet sich insbesondere an Kunden aus dem Lebensmittel- und Logistiksektor, die bei Transport und Lagerung keine Kompromisse eingehen wollen.

„Unser Anspruch ist es, nicht nur Verpackungen zu liefern, sondern durchdachte Lösungen“, so der Unternehmenssprecher weiter. „Mit Qualität, Service und Innovationskraft wollen wir unsere Position im Markt weiter stärken – und unseren Kunden echten Mehrwert bieten.“

Alle Produkte sind direkt über den Onlineshop unter www.ohlro.de oder über den Vertriebsinnendienst erhältlich – mit kurzen Lieferzeiten, persönlicher Beratung und attraktiven Konditionen. Speziellere Produktlösungen, z.B. für den Bereich Pharmalogistik oder Labor Dienstleistungen, finden Sie unter www.medilogisticsystems.com

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen / Thermoboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die OHLRO Hartschaum GmbH entwickelt stets neue Lösungen im Bereich der Temperaturstabilisierung für unterschiedlichste Produkte aus diversen Materialkombination, u.a. für den Produktschutz von Lebensmitteln, dem Erhalt von verwertbaren Laborproben sowie dem Winterschutz von Pflanzen.

Kontakt

OHLRO Hartschaum GmbH

Ingo von der Ruhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

030-5779969-0



http://www.ohlro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.