Fröhliche Osterdekoration von erwinmueller.de

Mit der Osterwelt hält der Frühling Einzug im Zuhause

Ostern ist eines der wichtigsten christlichen Feste und gleichzeitig Frühlingsbeginn. Mit bunten Dekorationen, Tischwäsche und Porzellan im Hasendesign hält der Osterhase Einzug in das Zuhause und verbreitet fröhliche Stimmung. Die Osterwelt von erwinmueller.de schürt nicht nur bei Kindern die Vorfreude auf dieses schöne Fest.

Mit der Osterdekoration kommen auch die Farben des Frühlings in das Zuhause. Zartes Rosa, strahlendes Gelb und saftiges Grün heben nach den langen Wintermonaten die Laune. Unterstützt von verspielten, liebevollen Designs bei Dekorationen, Tischwäsche und auch Porzellan. Osternester aus Filz mit rosa Hasenohren, Gesicht und Blüten sind nicht nur eine liebenswerte Dekoration, sondern lassen sich auch bestens mit Süßigkeiten füllen. Liebevoll bemalte Hasenbärchen und edle Porzellanhäschen sind zauberhafte Wohnaccessoires für eine beschwingte Osterstimmung.

Ostertisch im Hasendesign

Ein ausgiebiger Osterbrunch im Kreise der Familie mit bunten Ostereiern, frischem Brot und süßen Leckereien gehört einfach zum Ostersonntag. Mit Tischwäsche und Geschirr im verspielten Hasendesign lässt sich die feierliche Tafel ganz nach dem frühlingshaften Motto gestalten. Entzückend sind Tischläufer und Kissenhüllen mit einem gezeichneten Osterhasen, umrahmt von rosa Blüten. Frühstücksgeschirr mit Häschen von hinten gezeichnet, verbreitet auf jeden Fall gute Laune.

Kreativ malen und backen mit Kindern

Gemeinsam mit den Kindern Ostereier bemalen, das macht richtig Spaß. Wie wäre es, auch die Kaffeetassen selbst zu gestalten? Das ist nicht nur eine tolle Deko-Idee, sondern auch ein schönes Geschenk. Porzellanstifte auf Wasserbasis sind auch für Kinderhände geeignet. Da kann jeder seiner Phantasie freien Lauf lassen und kleine Kunstwerke kreieren. Nach dem Bemalen müssen die Tassen vier Stunden trocknen und können dann bei 160° im Ofen gebrannt werden. Dann sind sie sogar spülmaschinenfest.

Auch in der “manutextur” von erwinmueller.de können Tassen kreativ gestaltet werden. Viele verschiedene Motive zum Thema Ostern stehen hier zur Wahl. Versehen mit Namen wird die Tasse zu einem einzigartigen Ostergeschenk.

Genauso wie Malen und Basteln ist auch Backen für Kinder ein großer Spaß. Rein in die Küchenschürze und schon kann es losgehen. Mit Backformen und den Backutensilien aus der Osterwelt gelingen Osterlamm, Osterhase und Hefezopf ganz leicht.

Ob Dekoration, Tischgestaltung oder Ostergeschenk, in der Osterwelt von erwinmueller.de gibt es alles, was Ostern zu einem gelungenen Fest macht.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de