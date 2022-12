Frohe Weihnachten mit Shokz!

Der erste Schnee fällt. Die Weihnachtsmärkte erglühen in bunten Lichtern. Und für die meisten bedeutet die besinnliche Zeit auch Stress bei der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken. Keine Sorge, da können wir helfen.

Shokz bietet mit der innovativen Knochenschall-Technologie und dem einzigartigen Open-Ear-Design dafür die perfekte Lösung. Hier wird der Schall nicht über die Gehörgänge, sondern über die Wangenknochen ans Innenohr geleitet. Dabei bleiben die Ohren frei, sodass weder Druck noch schlechter Sitz den Spaß trüben. Vor allem: Der Träger bleibt ein Teil der Umwelt, ohne auf den Hörspaß bei Sport, Job und im Alltag verzichten zu müssen.

Alles Vorteile, die einen Shokz Kopfhörer zu einem klasse Geschenk machen. Passend zur Weihnachtszeit haben wir alle Modelle im Angebot. Sie müssen nur noch das Passende aussuchen:

Für Sportler und Fitness-Begeisterte

Musik und Sport gehören für viele zusammen. Ob beim Laufen, Wandern oder im Fitnessstudio – mit guter Musik macht es einfach mehr Spaß. Unsere Modelle OpenRun und OpenRun Pro sind hier die idealen Begleiter. Während unser Topmodel OpenRun Pro den besten Sound ohne Kompromisse bietet, kann der OpenRun mit seinem erhöhten Wasserschutz bei jedem Wetter bedenkenlos eingesetzt werden.

Wo klassische In-Ear oder On-Ear Kopfhörern die Umwelt komplett ausblenden, bietet Shokz guten Sound UND Sicherheit. Sei es ein hupendes Auto oder ein klingelnder Fahrradfahrer.

Beide Modelle sind auch in der Mini-Variante mit kürzerem Nackenband erhältlich, was auch für Kinder eine klasse Option ist.

Für den Alltag

Der OpenMove wurde von Shokz mit Blick auf den täglichen Einsatz entwickelt. Vom Weg zur Arbeit, beim Einkaufen bis zur Jogging-Runde im Park. Aber auch im Haushalts-Alltag ist der OpenMove eine gute Wahl, wenn die eigene Musik oder der Podcast gehört werden soll, ohne die anderen im Haus zu stören.

Das beliebte offene Design garantiert dabei, dass man für jeden Mitbewohner ansprechbar bleibt und dabei auch ein Klingeln an der Haustür oder Telefon problemlos mitbekommt.

Der OpenMove ist ein passender und günstiger Allrounder, der jedem die Möglichkeit bietet, unkompliziert und ohne Kompromisse in die Welt der Knochenschall-Kopfhörer einzusteigen.

Für motivierte Schwimmer

Wo viel Wasser im Spiel ist, da funktioniert Bluetooth® nicht optimal. Unter Wasser ist der beliebte Funkstandard nahezu nutzlos. Deshalb ist hier der OpenSwim von Shokz der ideale Partner für regelmäßige Schwimmer und engagierte Freizeit-Krauler. Sei es der Pool, das Meer oder im See. mit dem OpenSwim können nun auch Wasserratten ihre Playlist mitnehmen. Der Clou: Der Kopfhörer funktioniert OHNE Funkverbindung und setzt auf einen integrierten MP3-Player, der auch unter Wasser noch zuverlässig weiterspielt. Das alles, ohne Verzicht auf den ausgezeichnetes Shokz Sound.

Für Büro und Home Office

Mit dem OpenComm bietet Shokz den zuverlässigen Begleiter für das Büro! Die Knochenschallkopfhörer mit Bügel-Mikrofon sind ideal für jeden, der geschäftlich viel telefoniert und an Video-Calls teilnimmt. Der Shokz OpenComm wurde mit seiner sicheren Verbindung via Bluetooth®, auch für den mobilen Einsatz auf Reisen optimiert. Das Schwestermodell Shokz OpenComm UC erweitert die beliebte Kopfhörer-Serie um einen entscheidenden Faktor: eine absolut stabile Verbindung! So kann die Technologie ihr volles Potenzial ausspielen. Denn die Ohren bleiben frei und offen. So hören Sie weiterhin das Umfeld, wie Kollegen oder Mitbewohner.

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

