Frühlings-Special im JUFA Hotel Wipptal

Das rundum neu gestylte JUFA Hotel Wipptal lockt im Mai mit einem spannenden Familien-Special. Mit dabei der größte Holz-Indoor-Spielplatz Tirols

Steinach am Brenner, 28. April 2022 – Die Region und das Urlaubserlebnis im Tiroler Wipptal spiegeln sich im ganzen JUFA Hotel Wipptal wider, das im letzten Frühjahr einem kompletten Remake unterzogen wurde. Natürliche Materialien und heimisches Holz dominieren in den insgesamt 74 Zimmern samt großzügiger Familiensuiten — kombiniert mit ideenreichen Details wie Fenstern im Seilbahnlook oder aus Holz gearbeiteten Tiroler Bergpanoramen. Das Motto “Die Region ins Hotel holen” setzt das Haus auch in seinem Gastronomieangebot, das ein Familiencafe, ein Buffetrestaurant und eine Pizzeria umfasst, um. Dabei schlägt das kulinarische Angebot eine Brücke zwischen Nord- und Südtirol und bietet so “das Beste aus beiden Welten”.

Highlight des auf leistbaren Familienurlaub spezialisierten Hauses ist die 400m2 große Erlebnis-Spielwelt, eine der größten Tirols: Auf zwei Stockwerken bietet sie den kleinen Besuchern jede Menge Platz zum Toben und Spielen. Zwei Rutschen, mehrere Tunnels, Wackelbrücken und Rampen wollen bezwungen und erobert werden, ebenso wie die Kletter- und Sprossenwände der nebenan liegenden Turnhalle. Tür an Tür zum JUFA Hotel Wipptal liegt auch das Infozentrum des Brenner-Basis-Tunnels, das einen spannend gestalteten Rundgang bietet, der spielerisch viele Einblicke in den Tunnelbau gewährt. Kinder können hier nicht nur selbst am Steuer eines Zuges sitzen, sondern sogar virtuell eine Tunnelsprengung oder ein Erdbeben auslösen und am Seismographen beobachten.

Frühlings Special für leistbaren Familienurlaub

Für den Mai bietet das JUFA Hotel Wipptal ein preislich äußerst attraktives Frühlings-Special.

Im Zeitraum 6.-25.5. können Eltern und ein Kind beispielsweise im Familienzimmer um 80 Euro pro Nacht inklusive Frühstücksbuffet und Gästecard übernachten. Die Wipptal Gästecard bietet zusätzlich viele kostenlose oder ermäßigte Eintritte in der Region und gilt als Fahrkarte für Nahverkehrszüge und zahlreiche Buslinien der Region. Auch die kostenlose An- und Abreise per Zug ab Bahnhof Innsbruck ist in der Gästecard inbegriffen.

Detaillierte Informationen zur aktuellen Mai-Aktion des JUFA Hotel Wipptal:

https://www.jufahotels.com/angebote/fruehlings-special-wipptal/

Weiterführendes Bildmaterial finden Sie hier:

https://www.primcom.com/de/newsroom/2022/04/28/jufa-hotel-wipptal-lockt-mit-riesigem-indoor-spielplatz-und-attraktiven-preisen/

Hohe Qualität, leistbarer Preis und familienfreundliches Angebot stehen im Zentrum der Philosophie der JUFA Hotels, die seit nunmehr 30 Jahren am Markt und mittlerweile Marktführer im österreichischen Familientourismus sind. Gründer und Vorstand der JUFA Hotels ist Gerhard Wendl. Aktuell gehören 60 Hotels in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Ungarn zur JUFA-Gruppe, die jährlich 1,8 Millionen Nächtigungen zählt und Arbeitgeber für über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. 2021 wird das erste Hotel im Schweizer Kanton Graubünden eröffnet. Nachhaltigkeit und soziales Engagement zählen zu den zentralen Unternehmenswerten der JUFA Gruppe. Für sein soziales Engagement erhielt JUFA bislang mehr als 20 regionale und nationale Auszeichnungen – darunter den “Job Oskar”, den Integrationspreis oder den TRIGOS – die höchste Auszeichnung für Unternehmen mit Verantwortung.

