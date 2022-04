Personalplanung und Zeiterfassung mit innovativer Software

Dyflexis stellt auf der HR Tech, Software & Innovation aus

Düsseldorf, 28. April – Seit Beginn der Coronakrise fühlen sich immer weniger HR-Manager und -Managerinnen gut digital aufgestellt. Jetzt soll in vielen Unternehmen technologisch aufgerüstet werden. Die Workforce Management Software von Dyflexis ist ideal für eine effiziente Personalplanung und Zeiterfassung konzipiert.

Durch das Zeiterfassungssystem werden die Arbeitszeiten und Arbeitsstunden direkt im System verarbeitet. Während Manager die App nutzen, um Stunden und Urlaubsanträge zu genehmigen, können Mitarbeiter ihre Dienstpläne einsehen und auf offene Schichten reagieren. Dank verschiedener Integrationen und Automatisierungen spart der Einsatz von HR-Verantwortlichen wertvolle Zeit. Durch die Verknüpfung externer Systeme mit Dyflexis stehen den Administratoren immer die richtigen Daten zur Verfügung. So können sie Tag für Tag eine optimale Personalbesetzung sicherstellen.

Die optimale Gelegenheit für einen fundierten Expertentalk bietet sich bei der HR Tech. Das Expofestival wendet sich ausschließlich an HR-Spezialisten. Das bedeutet: Bei der HR Tech bleiben Recruiter, Personalentwicker und -leiter, Learning & Development-Verantwortliche oder Payrollspezialisten unter sich. Damit ist an den Messeständen ein hochwertiger und ungestörter Austausch mit namhaften HR Tech Lösungsanbietern Programm.

Garniert wird das Ganze von einem Rahmenprogramm, bei dem ein regelrechtes Wissens- und Eventfeuerwerk gezündet wird. Das HR Tech Team arbeitet bereits an abwechslungsreichen Keynotes mithochkarätigen Speakern, die die neuesten Trends rund um die Themen Digitalisierung und New Work unter die Lupe nehmen.

Dyflexis ist gemeinsam mit EasySecure auf der HR Tech vor Ort. Die beiden Unternehmen bieten eine gemeinsame Softwarelösung zur Zugangskontrolle und zum Identitätsmanagement. Mittels der bewährten Integration zwischen EasySecure und Dyflexis werden Mitarbeiter automatisch in die EasySecure-Plattform importiert. Es ist keine doppelte Eingabe mehr erforderlich – so entstehen weniger Fehler. Außerdem erhalten Mitarbeiter mit nur einer Karte Zugang zu Bürogebäuden, womit gleichzeitig die Arbeitszeiterfassung möglich ist. Die gemeinsame Lösung bietet für jedes Unternehmen und jede Situation ein passendes Zutrittskontrollsystem.

Das Expofestival findet am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. Mai 2022, jeweils zwischen 9.00 und 17.30 Uhr in der XPOST Event-Halle in Köln statt. Sie finden die Experten von Dyflexis am Stand D.17.

Die Dyflexis GmbH mit Sitz in Düsseldorf hat sich auf die Entwicklung von benutzerfreundlicher Software und Hardware für Personaleinsatzplanung und Workforce-Management spezialisiert. Diese garantiert eine Zeitersparnis von mindestens 25% des Verwaltungsaufwands. So können Unternehmer_Innen ihre kostbare Zeit auf Aufgaben verwenden, die ein erfolgreiches Unternehmenswachstum vorantreiben. Mehr als 3.500 Betriebe haben mit Dyflexis eine optimale Personalplanung und automatische Zeiterfassung realisiert. Durch zuverlässige Schnittstellen und klare Auswertungsberichte können Sie Ihre größeren Pläne verwirklichen.

Firmenkontakt

Dyflexis GmbH

Cas Hinfelaar

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

+49 211 418 727 00

dyflexis@hbi.de

https://www.dyflexis.com/de/

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

dyflexis@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.