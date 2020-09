fruiton liefert Obst, Gemüse und Milch an Schulen in NRW und Rheinland-Pfalz

Das Schuljahr 2020/2021 steht im Zeichen der Gesundheit. Dafür wählen Schulen in Deutschland die Frischespezialisten von fruiton.

Köln, im September 2020. Nie wurde ein Schulstart so herbeigesehnt wie im Sommer 2020. Die meisten Kinder freuten sich darauf, endlich ihre Freundinnen und Freunde wieder zu treffen. Das Leben erhält etwas Normalität zurück. Dazu gehört die gewohnte Portion Obst, Gemüse und Milch – kostenlos durch Förderung der EU sowie der teilnehmenden Bundesländer. fruiton ist ununterbrochen seit 2010 als Lieferant in Deutschland dabei.

Obst und Gemüse – sicher verpackt in handlichen Kisten – liefert fruiton seit dem ersten Tag im neuen Schuljahr 2020/2021 an Schulen und Einrichtungen in NRW und Rheinland-Pfalz

“Wir sind Teil von etwas Großem”, erklärt Geschäftsführerin Sheila Röbkes. “Der Bewertungsbericht der EU-Kommission* sagt, dass im Schuljahr 2018/2019 mehr als 20 Millionen Kinder in Europa frisches Obst und Gemüse sowie gesunde Milch erhielten. Wir sagen: Jedes Kind zählt!” fruiton hat sich wieder erfolgreich als Lieferant für NRW und Rheinland-Pfalz beworben und überzeugt mit einer gesunden Mischung aus Qualität, Preis und Service.

Die freundlichen Fahrer von fruiton bringen die Kisten mit frischen Produkten fast bis zum Klassenraum. In vielen Fällen organisieren die Kinder einen Obstdienst. In anderen Schulen oder Kitas helfen engagierte Eltern mit. Allen steht die Freude über die gemeinsame Obst-Aktion ins Gesicht geschrieben. Nach langen Zeiten von Homeschooling und eingeschränkten sozialen Kontakten erfüllen die gemeinsamen Dienste alle Beteiligten nun mit Freude.

Das EU-Schulprogramm: Der Wert von gesunder Ernährung ist zum Greifen nah

Obst, Gemüse und Milch, finanziert durch das EU-Schulprogramm, sind für die Kinder und ihre Familien kostenlos. Die EU sowie teilnehmende Bundesländer fördern so die gesunde Ernährung. “Die kostenlose Portion Vitamine und Mineralien ist im Jahr 2020 besonders wichtig”, erklärt Sheila Röbkes. “Kurzarbeit oder sogar der Verlust des Arbeitsplatzes führen zu finanziellen Einschränkungen. Oft sparen die Familien dann an frischen Produkten. Wir können das ein wenig abfangen.” Die Geschäftsführerin von fruiton hofft, dass die Kinder Zugang zum Kochen erhalten und Fertigprodukte kritisch sehen. “Die Kinder lernen, dass Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe wichtig und gesund sind – vor allem, wenn sie nicht als gesüßter Saft oder Smoothie serviert werden. Dieses Wissen über die gesunde Alternative zu kohlenhydratreicher Kost tragen die Kleinen in ihre Familien.”

Das Bundesministerium für Gesundheit hat den Förderschwerpunkt “Prävention von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen” gesetzt. Der Grund: 8,7 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren sind übergewichtig, 6,3 % adipös. Das Risiko für Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme und Depression steigt.** Darum sind Schulen und andere Einrichtungen genau der richtige Ansatzpunkt für die Vermittlung von Bewusstsein für gesunde Gewohnheiten.

fruiton bringt als Lieferant für Unternehmen die Frische auch ins Homeoffice

Homeschooling, Homeoffice – zuhause war im Frühling und Sommer 2020 viel los. fruiton, die Logistiker für Frische, reagierten schon im März und entwickelten verschiedene Angebote für ihre Kunden. “Obstkörbe lieferten wir kontaktlos zu den Mitarbeitenden ins Homeoffice”, erinnert sich Mario Dutenstädter. Der Geschäftsleiter der fruiton GmbH freut sich, dass viele Kunden neue Angebote ausprobieren. “Besonders beliebt sind unsere Obsttüten. Hygienisch verpackt erhält jede und jeder seine Portion Frische – am Arbeitsplatz oder bei einer Konferenz mit neuen Abstandsregeln.”

Die Obsttüten eigenen sich auch prima für Ausflüge von Schulklassen oder Kita-Gruppen. In die wöchentliche Lieferung für kostenloses Schulobst und -gemüse packt fruiton jetzt überwiegend Produkte, die sich gut waschen lassen – Äpfel, Birnen, Trauben. “Individuelle Wünsche der Schulen und Einrichtungen bringen wir unkompliziert mit den Vorgaben der Länder sowie der EU in Einklang”, erklären Sheila Röbkes und Mario Dutenstädter. “Die Kinder bekommen, was sie brauchen: gesunde Ernährung und gemeinschaftlich gute Erfahrungen!”

