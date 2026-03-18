Führung über Alkmaars Käsemarkt: Auf den Spuren jahrhundertealter Tradition

Ab dem 27. März können Besucher beeindruckende Einblicke hinter historische Kulissen erhaschen

Der Frühling ist da und damit fällt in der nordholländischen Stadt Alkmaar am 27. März der Startschuss für die Käsemarktsaison. Jeden Freitagmorgen von 10 bis 13 Uhr wird dann nach jahrhundertealter Tradition im Herzen der Stadt Käse verkauft. Ein Spektakel, das jährlich rund 175.000 Zuschauer von nah und fern nach Alkmaar zieht. Im Rahmen einer Führung haben Besucher die Möglichkeit, spannende Einblicke hinter die Kulissen des berühmten Marktes zu erhalten.

Mitten im Geschehen

Bei einer Führung über den Käsemarkt von Alkmaar erlebt man hautnah, wie der traditionelle Käsehandel hier schon seit über 400 Jahren stattfindet. Für eine Gruppe von maximal 15 Personen geht es dabei auf den großen Platz des Waagplein, wo sich ihnen ein beeindruckender Anblick bietet. In langen Reihen sind hier rund 2.400 große Käselaibe der Sorten Gouda und Edamer platziert und warten darauf, ihren Besitzer zu wechseln. Insgesamt liegen rund 30.000 Kilo Käse auf dem Platz.

Käsemarkt von A-Z

Vom Guide erfährt man dabei genau, was sich auf dem Waagplein im Einzelnen abspielt: Von den Qualitätsprüfungen, bei denen Stichproben mit dem Käsebohrer genommen werden, bis zu den Preisverhandlungen per „Handjeklap“, bei denen Käufer und Verkäufer so lange ihre Hände abschlagen, bis sie sich auf einen gemeinsamen Preis geeinigt haben. Eine zentrale Rolle spielen auf aber vor allem die berühmten Käseträger, die auf dem Käsemarkt unermüdlich im Einsatz sind.

Besuch an der Waage

Die Gilde der Käseträger wurde bereits im Jahr 1593 gegründet und zählt wie der Käsemarkt seit 2017 zum immateriellen Welterbe. In einem speziellen Wiegeschritt transportieren sie zu zweit jeweils 8 Käselaibe auf einer Holztrage zur Käsewaage und zurück. Bei der Führung dürfen die Teilnehmer das Geschehen an den Waagen aus nächster Nähe beobachten und erhalten zudem auch Zugang zum Inneren des historischen Waag-Gebäudes, in dem die Käseträgergilde ihren Sitz hat.

Sportlicher Ehrengast

Der Startschuss für den Markt fällt pünktlich um 10.00 Uhr mit dem Läuten der Käseglocke, die von einem besonderen Ehrengast zum Erklingen gebracht wird. Am 27. März wird Irene Schouten diese Ehre zuteil. Die ehemalige Eisschnellläuferin stammt aus der Nähe von Alkmaar und gewann neben mehreren Weltmeistertiteln 2022 die olympische Goldmedaille. In den Monaten Juli und August gibt es zusätzlich jeden Dienstagabend von 19.00 bis 21.00 Uhr einen Abend-Käsemarkt.

Käsemuseum & Grachtenrundfahrt

Wer von Käse nicht genug bekommen kann, sollte die Führung über den Käsemarkt mit einem Besuch des Käsemuseums verbinden, das ebenfalls im historischen Waag-Gebäude untergebracht ist. Besucher erfahren hier alles über seine Geschichte, seine Herstellung und den Handel damit. Nicht zuletzt empfiehlt es sich, den Käsemarkt, das Waag-Gebäude und Denkmäler wie das nahe gelegene „Haus mit der Kugel“ bei einer gemütlichen Grachtenrundfahrt vom Wasser aus zu bewundern.

Weiterführende Informationen:

Käsemarkt: https://www.inalkmaar.nl/de-de/besuchen/entdecken/kaesemarkt

Käsemuseum: https://www.kaasmuseum.nl/de/

Grachtenrundfahrt: https://www.inalkmaar.nl/de-de/besuchen/zu-tun/auf-dem-wasser

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

Über „Hart van Noord-Holland“:

„Hart van Noord-Holland“ (Herz von Nordholland) ist eine Region, die für ein reichhaltiges Angebot an Natur, Kultur und typisch niederländischen Erlebnissen steht. Sie liegt im Herzen der niederländischen Provinz Nordholland und besteht aus den Gemeinden Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo und Uitgeest. Besucher finden hier die ideale Kombination aus Ruhe und Abwechslung: weitläufige Dünen und Polder, malerische Dörfer, historische Städte, Wasserlandschaften und authentische lokale Produkte.

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