Fünf Aagon-Partner präsentieren sich auf der it-sa in Nürnberg

Experten und Strategien für optimale Cybersecurity

Soest, 12. September 2025: Die it-sa in Nürnberg steht als zentrale Plattform für innovative Sicherheitslösungen wie keine andere Veranstaltung für geballtes Fachwissen, neueste Technologien und zukunftsweisende Trends. Auf diesem größten europäischen IT-Security-Event (7. bis 9. Oktober) präsentiert sich Aagon als einer der führenden Hersteller von Client-Management-Lösungen gleich mit zwei Ständen: in Halle 7 (7-434) und – gemeinsam mit fünf Partnern – in Halle 6 (6-125).

In Halle 6 präsentieren folgende fünf Aagon-Partner ihre Strategien und Services rund um Cybersicherheit und ACMP:

ConIT Solutions Beratungs GmbH: Das IT-Beratungs- & Systemhaus mit den Schwerpunkten IT-Infrastruktur, IT-Security und Cloud-Solutions setzt für seine Kunden auf maßgeschneiderte Strategien und Konzepte. Von den beiden Standorten Dülmen im Münsterland und Stadtlohn im Westmünsterland aus kümmert sich der Aagon-Partner um die Konzeption, die Umsetzung sowie den späteren Service der erarbeiteten Lösungen und Strategien. Ein Hauptaugenmerk ist dabei die neutrale, technologieoffene Analyse sowie Beratung im Infrastruktur- und Security-Bereich.

Die Datanetix GmbH hat ihren Sitz in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, und bietet Betrieb und Wartung von Kunden-Infrastruktur und Geräten, Begleitung bei Projekten zur Digitalisierung sowie Automatisierung von technischen und organisatorischen Prozessen. Der Aagon-Partner legt großen Wert auf nachhaltig erprobte Technologien, Hersteller und Partner. Unabhängige, lokale Strategien stehen im Fokus, um flexibel auf die Kundenanforderungen reagieren zu können. Damit ist eine planbare und transparente Kostenstruktur ohne Überraschungen gewährleistet.

Die Modern Workplace GmbH mit Sitz im bayrischen Roth ist Spezialist für moderne, cloud-basierte Arbeitsplatz- und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Workplace-as-a-Service, Unified Endpoint Management und umfassenden Managed Security Services. Ziel ist es, IT so einfach, effizient und sicher wie möglich zu gestalten. Auf der diesjährigen it-sa stellt das Unternehmen seine Lösungen für modernes Endpoint Management und Managed Security vor. Der Aagon-Partner präsentiert dabei unter anderem die leistungsstarke Client Management Suite ACMP sowie sein erweitertes Portfolio an Managed Services – insbesondere im Bereich Managed Security Services. Das Portfolio des Unternehmens reicht von Workplace-as-a-Service-Modellen – inklusive Hardware, Software, Support und Betrieb – bis hin zu spezialisierten Managed Security Services, die für höchste Sicherheit und Entlastung in der Unternehmens-IT sorgen.

Off Limits IT Services GmbH: Als mittelständisches IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Bornheim hat es sich der Aagon-Partner zum Ziel gesetzt, seinen Kunden als unabhängiger und erfahrener Berater zur Seite zu stehen und dies insbesondere dann, wenn es sich um Lösungen zu Themen wie Unified Endpoint Management, Client-, Applikation- und Server-Virtualisierung handelt.

Die StepIT.net GmbH mit Sitz in Hagen ist ein IT-Systemhaus in Nordrhein-Westfalen, dessen Schwerpunkt auf Beratung, Implementierung und Betreuung sicherer, stabiler sowie effizienter IT-Infrastrukturen für Mittelstand, Kommunen, Industrieunternehmen und Gesundheitswesen liegt. Mit langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern wie Lenovo, Nutanix, Sophos, Microsoft, Fortinet und Huawei entwickelt das Unternehmen Lösungen, die Komplexität reduzieren, Ressourcen schonen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Der Aagon-Partner begleitet seine Kunden ganzheitlich in den Bereichen Hardware, Software und Service: von Beratung und Beschaffung über die Implementierung bis hin zu Wartung, Support und proaktiver 360-Grad-Betreuung. Schwerpunkte auf der it-sa sind: Schwachstellen- und Patch Management, Managed Security Services, Managed Endgeräte sowie Consulting-Dienstleistungen.

Kostenlose it-sa Tickets

Kundinnen, Kunden und Interessierte, die Aagon und seine Partner auf der it-sa besuchen möchten, erhalten über die Webseite und den Code AagonITSA2025 eine kostenlose Eintrittskarte. Und hier geht“s zur Anmeldung.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 150 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.www.aagon.com

