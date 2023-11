Für zwei Monitore an Macs der M-Serie: Sonnet stellt dualen 4K 60Hz HDMI-Display-Adapter für USB-C vor

Busgespeister USB-C-Adapter mit DisplayLink-Technologie und USB Power Delivery (PD) Passthrough ermöglicht die Anbindung von zwei Monitoren sowie einem USB-C-Stromkabel für die Energieversorgung des Laptops

Irvine, Kalifornien, im November 2023 – Mit dem dualen 4K 60Hz HDMI-Adapter für USB-C erweitert Sonnet seine umfangreiche Produktlinie an Monitor-Adaptern für Mac Computer der M-Serie. Der Adapter kann darüber hinaus auch an Intel Macs, Windows-Computern und Chromebooks verwendet werden. Über das fest montierte Kabel wird er einfach an den USB- oder Thunderbolt-Port eines kompatiblen Computers angeschlossen und ermöglicht so einen busgespeisten Betrieb.

Die Funktionsweise

Der duale 4K 60Hz HDMI-Adapter für USB-C von Sonnet ermöglicht Benutzern, das USB-C-Ladekabel des Computers und zwei 4K 60Hz-Displays gleichzeitig über einen einzigen Anschluss am Computer anzuschließen. Der andere Port bleibt frei, z.B. für den Anschluss eines zusätzlichen Peripheriegeräts. Mit dem Adapter lassen sich beispielsweise Programme wie Microsoft Office effizienter einsetzen. So können Anwender verschiedene Anwendungen auf unterschiedlichen Bildschirmen öffnen, Texte und Tabellenkalkulationen detailliert auf einem großen Bildschirm betrachten bzw. das Display ihres Computers auf einem größeren Monitor spiegeln. Auch können User ihren Computer an einen Großbildfernseher anschließen, um z.B. im Internet zu surfen und Videos oder Filme zu betrachten. Am USB-C-Passthrough-Port des Sonnet-Adapters kann zudem das Ladekabel eines Laptops angeschlossen werden, um diesen mit bis zu 90 Watt zu betreiben und aufzuladen.

Die Vorteile der Lösung

Apple MacBook Air und MacBook Pro (13 Zoll) der Serie M1/M2 sowie MacBook Pro der Serie M3 (14 Zoll) bieten zwar hervorragende Leistung, jedoch nur jeweils zwei Thunderbolt/USB4-Anschlüsse. Gleiches gilt für ultraflache Windows- und Chromebook-Laptops. Da ein Anschluss häufig zum Aufladen des Computers verwendet wird, bleibt nur ein Port für Peripheriegeräte. Auch unterstützen diese Computer nur einen einzigen externen Bildschirm. Mit dem dualen 4K 60Hz HDMI-Adapter für USB-C löst Sonnet dieses Problem. Dabei unterscheidet sich die Profi-Lösung deutlich von vielen herkömmlichen Dual-Display-Adaptern.

Diese sind häufig nicht mit Mac-Computern der M-Serie kompatibel, unterstützen nur Displays mit niedrigerer Auflösung oder nur ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, während das andere auf 30 Hz begrenzt ist. Auch bringen sie meist keinen USB-C-Passthrough-Anschluss für die Stromversorgung mit. Der duale 4K 60Hz HDMI-Adapter für USB-C von Sonnet unterstützt dagegen zwei Monitore mit 4K oder niedrigeren Auflösungen, er wird über den USB- oder Thunderbolt-Anschluss des Host-Computers mit Strom versorgt und ist vollständig kompatibel mit Mac-Computern der M-Serie und Intel-Computern sowie PCs mit Windows 11 bzw. 10, ChromeOS Build R51 oder höher.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dual 4K 60Hz HDMI-Adapter für USB-C (Artikelnummer USBC-DHDMI) ist ab sofort zum UVP von 143,40 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.sonnettech.com/product/solo25g-usb-adapter

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com