CyberLink KI-App Vivid Cut: Final Finish für jedes Video

Taipeh, Taiwan — 15. November 2023 — CyberLink Corp. (5203.TW) stellt die neue Video-App Vivid Cut vor, die mit stylischen KI-Funktionen und -Effekten die eigenen Selfie-Videos sowie Aufnahmen mit Freunden mit einem besonderen Finish versieht. Die Video-App ist für Lifestyle- und Social Media-affine User gedacht, die ihre Videos optimieren wollen für Instagram, Tiktok & Co. Ab sofort verfügbar iOS über Apple App Store.

Wenn es darum geht, wichtige Schönheitsdetails von Gesichtern zu perfektionieren, ist die App Vivid Cut mit den KI-basierten Beauty-Funktionen die erste Wahl für ein professionelles Video-Finish am iPhone oder iPad: Mit dem Feature „Gesichtsformänderung“ lässt sich eine natürlich aussehende Gesichtsbearbeitung vornehmen, wenn beispielsweise ein ungünstiger Aufnahmewinkel zu verbessern ist. Glänzt die Haut oder sind Unreinheiten im Video zu sehr sichtbar, sorgt die Retusche-Funktion „Hautglättung“ für einen frischen Gesichtsausdruck. Über „Body Reshape“ können die User gewünschte Anpassungen bei Körperproportion im Video vornehmen.

Für die weitere kreative Videogestaltung bietet die App automatische Farboptimierungen an, die über „KI-Farbe“ per Schieberegler zum Einsatz kommen. Stimmungsvolle Szenarien von Landschaft sowie städtisches Ambiente, Jahreszeiten-Stile oder elegantem Schwarz/Weiß lassen sich über die Funktion „Filter“ auswählen. Last but not least stehen verschiedene Anpassungen unter anderem für Farbsättigung, Kontrast sowie Farbton sowie Hintergrund- und Objekteffekte zur Perfektionierung jedes Videos in der KI-App Vivid Cut zur Verfügung.

Versionen und Preise

Vivid Cut ist ab sofort kostenlos für iOS (Version 15.0 und höher) über den App Store zu bekommen. In den ersten 7 Tagen stehen die Premium-Funktionen zum Ausprobieren zur Verfügung. Viele Basis-Features der App sind zeitlich unbegrenzt zu verwenden. Alternativ kann ein Premium-Abo für € 34,99 im Jahr oder monatlich € 7,99 abgeschlossen werden.