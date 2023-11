HEW-KABEL und Habia Cable fusionieren: Neustart unter gemeinsamer Marke

Beide Unternehmen firmieren künftig unter dem gemeinsamen Namen Habia und bündeln ihre Kompetenzen für innovative Kabel- und Verbindungstechnik

Wipperfürth, Deutschland / Upplands Väsby, Schweden, 14. November 2023 – Habia Cable, ein globaler Anbieter von Kabel- und Verbindungstechnik, und HEW-KABEL, ein internationaler Hersteller von Spezialkabeln, fusionieren und treten künftig mit einem neuen Erscheinungsbild und einer gemeinsamen Marke auf. Ziel ist es, die Stärken beider Unternehmen zu bündeln und eine weltweit führende Gruppe von Spezialisten für Kabel- und Verbindungstechnik zu schaffen. „Ab heute wird sich dieser Zusammenschluss unserer Unternehmen auch visuell verändern, da die neue Gruppe ab sofort unter dem einheitlichen Namen Habia auftritt“, so Carl Modigh, Geschäftsführer von Habia.

Passend zur neuen Marke wurde ein neues Logo entwickelt, das erstmals auf der Fachmesse Smart Production Solutions (SPS) in Nürnberg der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das neue, modernere Erscheinungsbild spiegelt die Positionierung der Gruppe als innovativer Partner wider. Ziel ist es, ausgefeilte und individuelle Lösungen anzubieten, die auf dem Markt einzigartig sind.

„HEW-KABEL und Habia Cable blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte als Hersteller von kundenspezifischen Kabeln für anspruchsvolle Anwendungen zurück. Nach dem Zusammenschluss der beiden Gruppen freuen wir uns darauf, unter einer Marke zu kooperieren und unsere Kunden bei den Kabel- und Verbindungsherausforderungen von heute – und morgen – zu unterstützen“, so der CEO.

Da die rechtlichen Einheiten (HEW-KABEL GmbH und die einzelnen Habia Cable-Unternehmen) nicht verändert oder umbenannt werden, hat die Fusion für die Kunden im Tagesgeschäft keine formalen Auswirkungen. Bestehende und neue Kunden können daher weiterhin die gewohnt zuverlässigen Produkte und Dienstleistungen erwarten.

Unter der Marke Habia wird auch eine neue und aktualisierte Website www.habia.com eingeführt. Die bestehende Website von HEW-KABEL bleibt vorerst online, um Kontinuität zu gewährleisten.

___

Über Habia

Habia ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Mit tiefen Wurzeln in Deutschland und Skandinavien und einer globalen Präsenz liefert das Unternehmen Kabel- und Verbindungslösungen, die über das Übliche hinausgehen, für eine Vielzahl von Industriesegmenten. Heute beschäftigt das Unternehmen fast 1000 Mitarbeiter in Fabriken in Schweden, Deutschland, Polen und China, hat Kunden in 60 Ländern und setzt jährlich über 200 Millionen Euro um. Gemeinsam mit unseren Kunden ermöglichen wir die Technologien der Zukunft. Mehr Informationen unter: https://www.habia.com