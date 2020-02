Fugenlos, attraktiv, hochwertig und pflegeleicht

Handwerkliche Innovation: ein Garant für 50 Jahre Barit®

Die Barit® Kunstharz-Belagstechnik GmbH mit Sitz in Esslingen am Neckar ist seit 1970 im Bereich der kunstharzgebundenen Bodenbeläge tätig. Die hochwertigen fugenlosen Bodenbeläge auf Basis von Epoxid- sowie Polyurethanharz können individuell für nahezu jedes Objekt angefertigt werden. Das Material eignet sich hervorragend für Industriehallen, Ausstellungsflächen, Designobjekte, Großküchen, Reinräume und öffentliche Gebäude aller Art. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Thema Green Building (DGNB, Leed). Barit® ist bundesweit sowie im angrenzend europäischen Ausland tätig.

Zu Barits® herausragenden Referenzobjekten zählen unter anderem die von der ehemaligen Stararchitektin Zaha Hadid entworfene Wirtschaftsuniversität in Wien mit einem perlweißen Museums-Terrazzo, der lasergrüne Masterterrazzo® an der TU in Dresden oder das Museum unter Tage mit einem telegrauen Gußboden in Bochum. Mit der Wahl der Körnung können besondere architektonische Akzente gesetzt werden.

Barit® bietet ein umfassendes Leistungsprogramm: von der Planung, über den Abbruch des Bestandsbodens, vom Einbau der kompletten Bodenkonstruktion mit allen Estrichvarianten bis hin zum Liefern eines Entwässerungssystems wie z.B. bei Großküchen.

Insbesondere bei Großküchen legt Barit® großes Augenmerk auf Dichtigkeit. In diesem Zusammenhang liefern sie gemäß DIN 18534 – 1 sowie 3, Bauwerksabdichtungen sowie Obere Verbundabdichtungen, die über ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis verfügen. Barit® liegen alle erforderlichen Brandschutzprüfungen und Prüfzeugnisse, die für kunstharzgebundene Bodenbeläge verlangt werden können, vor. Der Küchenboden ist in die höchste Brandschutzklasse: Bfl-S1, schwer entflammbar und schwach qualmend, einzuordnen. Barit® ist bundesweit sowie im angrenzend europäischen Ausland tätig.

Gegründet wurde das Unternehmen im Januar 1970 von Gunter Bartel gemeinsam mit seiner Frau Ursula, welche auch heute noch die Finanzen leitet. Seit 2010 führen Sohn André Bartel gemeinsam mit seiner Frau Dr. Gabriele Bartel-Lingg das Geschäft.

Die meist sehr langjährige Betriebszugehörigkeit der 30 Mitarbeiter von durchschnittlich 12,5 Jahren bringt wertvolle Erfahrung mit sich. Diese nutzt Barit®, um eigene Patente anzumelden und ihr Wissen in die Entwicklung von Innovationen zu investieren. Durch das bewusste vorantreiben von Forschungsprojekten arbeitet Barit® aktiv an der Umsetzung branchenbezogener Zukunftsvisionen, wie etwa der Umsetzung der Großküche 4.0.

Hier zeigt sich klar und deutlich, dass Qualität und Fachkompetenz, gepaart mit Innovationsgeist sowie Ehrlichkeit ein Garant für die lange Existenz und Zukunftsfähigkeit einer Firma sind.

Besuchen Sie uns auf den folgenden Messen:

Intergastra in Stuttgart vom 15. – 19. Februar in der Halle 5, Stand A31

Internorga in Hamburg vom 13. – 17. März in der Halle A3, Stand 308, bei ITW-ELRO

Die Firma BARiT, der Spezialist für Industrieböden, Reinraumböden oder Küchenböden wurde 1970 gegründet und bis heute steht die Gründerfamilie dahinter.

Von der Beratung über die Konzeption bis zum Einbau der gesamten Bodenkonstruktion wird alles von qualifizierten Mitarbeitern ausgeführt.

Kunstharzböden von BARiT® mit speziellen Bemusterungen oder Farb- und Körnungswünsche, sowie Wartungs- und Instandhaltungsprogramme vom Hersteller.

Kontakt

BARiT Kunstharz und Belagstechnik GmbH

Dr. Gabriele Bartel-Lingg

Eckenerstraße 5

73730 Esslingen

+49 711 939291-0

+49 711 939291-9

info@barit.de

https://www.barit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.