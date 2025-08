FUJI PACKAGING, der Keksretter in der Not

Wie FUJI PACKAGING eine französische Bäckerei vor dem Aus bewahrte.

Lea Bruyere betreibt die Maison Bruyere, eine französische Bäckerei, die dank der Einführung einer Flow Pack-Maschine ihre Umsätze im letzten Jahr um ganze 40% steigern konnte – zumindest, solange, bis die Maschine „den Geist aufgab“. Doch FUJI PACKAGING konnte schnell und unkompliziert für Ersatz sorgen und so die Keksproduktion retten.

Im August letzten Jahres durfte Lea Bruyere erfahren, wie richtig guter Kundenservice geht. Denn ein Jahr nachdem sie mit dem Familienrezept ihrer Mandelkekse, so genannter „Croquant de Cordes“, und einer Flow Pack-Maschine einen Umsatzanstieg von 40% im Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnte, ging die Verpackungsmaschine unerwartet kaputt.

Nach der Betriebsübernahme von ihrem Vater im Jahr 2009, forcierte Lea Bruyere den Geschäftszweig der Auslandsgeschäfte. Eine Umbenennung von „Sud-Biscuits“ hin zu „Maison Bruyere“ brachte Supermarktketten wie Monoprix in Frankreich, Delhaize in Belgien und Costco in den USA auf den Geschmack der authentisch französischen Mandelkekse. Aber auch in China, Südkorea, Japan und Australien fand das Süßgebäck reißenden Absatz. Dank der Flow Pack-Maschine konnte das Verpacken unter einer Schutzatmosphäre (MAP) sichergestellt und die Haltbarkeit der Kekse von sechs auf zwölf Monate verlängerte werden. So war ein Transport ins Ausland problemlos möglich.

Die Wichtigkeit der „Croquant de Cordes“ ist für Maison Bruyere nicht zu leugnen. Denn der knusprig-leichte und leckere Keks kam beim Kunden hervorragend an und machte rund 40% des jährlichen Gesamtumsatzes in Höhe von rund 5 Millionen Euro aus – Tendenz steigend. Mit dem Ausfall der Verpackungsmaschine stand der Bäckereibetrieb mit einem Mal still. 40 Mitarbeiter waren arbeitslos, denn ohne eine zuverlässige Verpackung war ein Fortsetzen der Keksproduktion sinnlos. Ein Ersatz musste her, und zwar schnell. Ein Anruf beim Lieferanten ergab, dass dieser in den Sommerferien und somit nicht zu erreichen war. Ein Ersatz wäre erst in Monaten lieferbar. Die fehlende Verpackung drohte Madame Bruyere einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Doch glücklicherweise war FUJI PACKAGING zu erreichen, die eine Flow Pack-Maschine aus der Zentrale in Dänemark vermitteln konnte. Noch in der folgenden Woche konnte die neue Flow Pack-Maschine geliefert und in Betrieb genommen werden. Die Bäckerei konnte aufatmen!

Den Rückstand der Keksproduktion holte Lea Bruyere auf, indem sie selbst an der Maschine tätig wurde und diese bediente. Dabei fiel ihr das durchdachte ergonomische Design sowie die einfache und mehrsprachige Bedienung der FW 3710 B von FUJI PACKAGING auf. Aufgrund der positiven Erfahrung mit dem schnellen Support, der Lieferung und der reibungslosen Inbetriebnahme der Flow Pack-Maschine, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Maison Bruyere auch in Zukunft auf FUJI PACKAGING vertrauen wird.

FUJI PACKAGING ist führend im Bau von Verpackungsanlagen und hat sich auf maßgeschneiderte Verpackungslösungen spezialisiert. Interessierte finden alle Infos hier: https://www.fuji-packaging.de/

FUJI PACKAGING ist eines der führenden Unternehmen für Verpackungsmaschinen für Lebensmittel, Medizinprodukte und Non-Food Artikel.

