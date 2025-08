Warum Chefs, Firmen Bosse, Inhaber, CEOs etc… diesen Artikel unbedingt lesen sollten!

IZMY ruft auf: So werden Mitarbeiter nicht mehr kündigen wollen.

Gute Mitarbeiter sind nicht einfach zu finden und wenn man das Glück hatte gleich eine Menge davon eingestellt zu haben, sollte man jeden Einzelnen schätzen! Wichtig ist es dann auch alle bei Laune zu halten damit sie bleiben und genau bei diesem Thema gibt es DIE Lösung von IZMY Entertainment für die nächste Firmenfeier! Die Star Firma hat die Erfahrung gemacht wie man mit nur 1 Event im Jahr die Mitarbeiter überrascht und glücklich macht. Mal etwas ganz Besonderes den Mitarbeitern bietet, dass sie nie vergessen werden! Schluss machen mit Standard Team Events und Weihnachtsfeiern. Heben Sie sich als Firma oder Marke ab mit einem Highlight worüber man noch Jahre später sprechen wird.

Ihre Mitarbeiter brauchen diese Kraft, Freude und Motivation um weiterhin Vollgas zu geben für Ihren Erfolg!

Denn das Leben wird immer teurer. Die Mietpreise steigen, Lebensmittel dreifach teuer und sogar der Döner der mal 3,50 Euro gekostet hat, liegt preislich heute bei fast 10 Euro. Essen gehen ist Luxus geworden und wenn man als Familie mit 2 Kindern ins Restaurant geht, kommt eine Rechnung auf den Tisch dass selten unter 80 Euro beträgt. Als Arbeitender bleibt kaum Geld übrig für die Freizeit. Geschweige denn für Konzert Tickets die ebenfalls teuer geworden sind. So berichtete auch die Bild Zeitung am 24.07.2025 ausführlich über das Thema. Wo bleibt hier noch die Freude und der Spaß den man zum Beispiel in der Jugend hatte mit Musik und Tanz?

Und genau diese Frage stellen sich unzählige Arbeitende in Deutschland.

Sie kommen einfach zu kurz und fühlen sich oft ausgenutzt. Aber genau diese Menschen haben mehr verdient! Denn sie arbeiten hart und versorgen Familien.

Und auch die Firmen sind gezwungen Budgets zu reduzieren und können die Löhne kaum erhöhen auch wenn sie es gerne wollen. Für beide Seiten sind die Zeiten heute schwerer geworden. Umso mehr freut man sich auf den einen Tag im Jahr: die Betriebsfeier – diese Events geben den Mitarbeitern die Wertschätzung und Motivation für ihre Leistungen wieder. Und genau hier hilft IZMY Entertainment weiter. Eine Star Vermittlungsfirma in Stuttgart mit weltweiten Kontakten bis nach Hollywood.

Wie reagieren die Mitarbeiter wenn plötzlich eine Berühmtheit auf der Bühne steht? Sie trauen Ihren Augen nicht und fühlen sich wie in einer Traumwelt. Es macht sie sehr stolz so einen Arbeitgeber zu haben der sowas außergewöhnliches ermöglicht.

Diese Momente echte Stars hautnah zu erleben werden unvergesslich ein Leben lang!

IZMY : das Schönste ist immer das solche einfachen Menschen viel dankbarer sind und mehr Freude haben wenn sie Berühmtheiten treffen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre als auf öffentlichen Konzerten. Ich habe schon viele Stars getroffen und tolle Shows gesehen. Diese Aufregung und Mega Freude will ich weiter geben an Musikfans und besonders an fleißige Arbeiter ohne die Möglichkeit einen Star live zu sehen. Somit rufe ich alle Bosse, Inhaber, Firmen Chefs u.s.w auf, die ihre nächste Veranstaltung planen !! Gemeinsam feiern wir Erfolge!

Besonders bei nicht öffentlichen Events sind die Gagen der Stars auch nicht so hoch. Der Fokus bei IZMY Entertainment liegt auch viel mehr an der Unterstützung und Liebe zur Show. Eine goldene Nase verdient hier keiner und Gott sei Dank muss in Deutschland auch keiner verhungern, sagt die Inhaberin der GmbH IZMY. Klingt sehr herzlich und bodenständig. Kein Wunder denn die Bewertungen durch Mundpropaganda und nun auch bei Google liegen bei 5 Sterne.

IZMY Entertainment vermittelt auch mal provisionsfrei denn es soll ja nicht am Budget scheitern. Sponsoren und Spenden helfen ebenso weiter je nach Größenordnung und Art der Veranstaltung. Besonders an Feste für Kinder und Senioren interessiert. Anfragen kostet nix und das wissen mittlerweile auch viele Mitarbeiter von diversen Firmen die anonym angefragt haben für eine Empfehlung.

Norman Weber, der Geschäftsführer von IZMY Entertainment fügte noch hinzu: am Ende möchten wir jubelnde Mitarbeiter sehen sowie einen grinsenden Chef. Somit ist dann unsere Arbeit auch belohnt!

IZMY Entertainment GmbH

Star und Prominenten Vermittlung International

Firmenkontakt

IZMY Entertainment GmbH

Ismihan Özdemir

Burgholzstraße 23

70376 Stuttgart

015772657867



http://www.izmy-entertainment.com

Pressekontakt

IZMY Entertainment GmbH

Norman Weber

Burgholzstraße 23

70376 Stuttgart

015772657867



http://www.izmy-entertainment.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.