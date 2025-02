Futter Shuttle Hochwertiges Hunde- und Katzenfutter

Horb am Neckar, 25.02.2025 – Das Familienunternehmen Futter Shuttle steht für hochwertiges Hunde- und Katzenfutter, das artgerechte Ernährung mit bester Qualität verbindet. Mit Sitz in Horb am Neckar (Baden-Württemberg) produziert das Unternehmen Trockenfutter für Hunde, Nassfutter und Snacks mit einem hohen Fleischanteil und rein natürlichen Zutaten – ohne chemische Zusatzstoffe, künstliche Geschmacksverstärker oder synthetische Konservierungsstoffe.

Natürliche Tierernährung ohne Kompromisse

Moderne Hunde und Katzen stammen von Wildtieren ab und benötigen eine naturnahe Ernährung. Futter Shuttle setzt daher auf hochwertige Fleischquellen und verzichtet bewusst auf minderwertige Füllstoffe. Besonders beliebt ist unser Hundefutter ohne Getreide, das ideal für ernährungssensible Vierbeiner geeignet ist.

– Hoher Fleischanteil – artgerecht und proteinreich

– Trockenfutter für Hunde ohne Getreide – besonders verträglich

– Keine chemischen Zusatzstoffe – reine Natur für gesunde Tiere

– Keine synthetischen Konservierungsstoffe oder künstlichen Geschmacksverstärker

– Faire Preise für Premium-Qualität

Familienunternehmen mit Herz für Tiere

Als kleines Unternehmen aus Baden-Württemberg legen wir großen Wert auf Transparenz, Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit. Wir glauben, dass hochwertiges Hunde- und Katzenfutter keine künstlichen Zusätze benötigt – nur natürliche Zutaten, die den Bedürfnissen der Tiere entsprechen.

Mit Futter Shuttle bekommen Tierhalter eine gesunde und natürliche Alternative zu industriellen Futtersorten, ohne dabei auf faire Preise verzichten zu müssen.

Über Futter Shuttle

Futter Shuttle ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Horb am Neckar, das sich auf hochwertiges Hunde- und Katzenfutter spezialisiert hat. Unser Sortiment umfasst Hundefutter ohne Getreide, hochwertiges Trockenfutter für Hunde und natürliche Katzenfutter-Varianten mit hohem Fleischanteil.

Kontakt:

Futter Shuttle

Inh. Marko Stojcevic

Industriestraße 47/1

72160 Horb am Neckar

07451 / 625 40 0

www.futter-shuttle.de

