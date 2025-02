Hotel Investments AG pachtet Hotels mit ihren Hotelbetreibern – Erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Hotelinvestitionen

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) ist bekannt für ihre Expertise im Bereich Hotelinvestitionen und -management.

Hotel Investments AG pachtet Hotels

Als aktiver Hotelinvestor und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz agiert die Hotel Investments AG mit einem klaren Fokus auf die Expansion und das Management von Hotelimmobilien. Besonders hervorzuheben ist das Konzept der Hotelpacht, bei dem die Hotel Investments AG Hotels in Zusammenarbeit mit ihren Hotelbetreibern pachtet.

Hotel Investments AG pachtet Hotels mit ihren Hotelbetreibern – Eine erfolgreiche Strategie

Die Hotel Investments AG verfolgt eine bewährte Strategie, indem sie Hotels zusammen mit ihren Partnern betreibt. Dieser Ansatz ermöglicht es der Hotel Investments AG, eine noch größere Flexibilität und Effizienz im Hotelbetrieb zu erreichen. Hotelbetreiber, die ihre Marken und ihr Know-how einbringen, arbeiten Hand in Hand mit der Hotel Investments AG, um sowohl bestehende als auch neue Hotels zu optimieren und erfolgreich zu führen.

„Durch das Pachten von Hotels mit unseren Hotelbetreibern schaffen wir eine langfristige Partnerschaft, die es uns ermöglicht, in zukunftsträchtige Hotelstandorte zu investieren und gleichzeitig die Expertise unserer Partner zu nutzen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Die Rolle der Hotel Investments AG im Hotelmarkt

Die Hotel Investments AG ist nicht nur als Hotelinvestor aktiv, sondern mit ihren Partner auch als Hotelbetreiber. Mit einem klaren Fokus auf Off Market Hotel Transaktionen, insbesondere im Bereich Hotelverkauf und Hotelverpachtung, hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für Hoteleigentümer etabliert. Die Hotel Investments AG bietet Lösungen für den Kauf, die Pacht und die Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern an und fokussiert sich auf den Erwerb von betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Diese Hotels werden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Hotelbetreibern betrieben, wodurch die Hotel Investments AG sowohl den Eigenbestand als auch das Portfolio ihrer Partner kontinuierlich ausbaut.

Hotel Investments AG pachtet Hotels – Fokussierung auf hochwertige Standorte

Ein entscheidender Bestandteil des Erfolgs der Hotel Investments AG ist die gezielte Fokussierung auf Stadthotels in bedeutenden Metropolen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese sind besonders gefragt, da sie attraktive Standorte bieten, die eine starke Nachfrage sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Touristen ansprechen. Die Hotel Investments AG sucht kontinuierlich nach großen, betreiberfreien Hotels in Städten mit hohem touristischen und geschäftlichen Potenzial.

Hoteleigentümer, die ihre Immobilien verkaufen, verpachten oder bestehende Mietverträge zur Übernahme anbieten möchten, können sich mit ihren Angeboten direkt an die Hotel Investments AG wenden.

Die Vorteile der Hotelpacht für die Hotel Investments AG und ihre Partner

Durch das Pachten von Hotels kann die Hotel Investments AG ihre Investitionen effektiv erweitern und gleichzeitig die Risiken für ihre Partner minimieren. Die Hotelbetreiber übernehmen dabei die operative Verantwortung für den täglichen Betrieb, während die Hotel Investments AG sicherstellt, dass alle Investitionen in den Hotelbetrieb optimal genutzt werden. Diese symbiotische Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Marke der Hotel Investments AG, sondern trägt auch zur Maximierung der Rentabilität und Effizienz bei.

Hotel Investments AG pachtet Hotels für eine erfolgreiche Zukunft

Die Hotel Investments AG hat sich als einer der bekanntesten Akteure im Bereich Hotelinvestitionen und -management etabliert. Durch das Pachten von Hotels mit ihren Hotelbetreibern kann das Unternehmen auf bewährte Partnerschaften zurückgreifen, die langfristige Erfolge sichern. Ihre Fokussierung auf hochwertige, betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie ihre Expertise in der Verwaltung von Hotelportfolios machen die Hotel Investments AG zu einem wertvollen Partner für Hoteleigentümer und Hotelbetreiber.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

