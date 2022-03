GAI NOVACON und data experts bündeln Kräfte

Langjährige Partnerschaft mündet in Aufnahme in Firmenverbund. Bewährtes Leistungsspektrum und Lösungsportfolio der GAI NOVACON werden eigenständig weiter ausgebaut. Kunden profitieren von Synergien.

Berlin, 28.3.2022 – Die GAI NOVACON GmbH, Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit Fokus auf die Belange Gesetzlicher Krankenkassen und dem Öffentlichen Sektor, gibt bekannt, dass sie mit Wirkung zum 1. März 2022 ein Unternehmen der data experts gmbh ist. Der Eigentumswechsel geht einher mit dem Ausscheiden des bisherigen geschäftsführenden Gesellschafters Wilfrid Kettler, der in den Ruhestand geht. Die Geschäftsleitung der auch weiterhin eigenständig am Markt agierenden GAI NOVACON übernimmt Silke Gustke, die bereits seit vielen Jahren in leitender Position im Unternehmen tätig ist. Mit Gregor Schönhard, Leiter Beratung und Entwicklung, und dem gesamten Team steht Gustke für Kontinuität und Verlässlichkeit bei der GAI NOVACON.

Die Wurzeln der GAI NOVACON gehen zurück bis ins Jahr 1994, als Wilfrid Kettler gemeinsam mit einem Partner das Vorgängerunternehmen gründete. Nun verabschiedet er sich nach 42 Arbeitsjahren in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an die nächste Generation. “data experts wird als inhabergeführtes Unternehmen mit langer Historie von den gleichen Werten wie Zuverlässigkeit, Innovation und Unternehmertum getragen, die auch mir immer am Herz lagen. Ich freue mich, die GAI NOVACON in sehr gute Hände geben zu können”, sagt Kettler. Dass alle Ansprechpartner im Tagesgeschäft erhalten bleiben, sorgt in der Betreuung von Kunden und für die Mitarbeitenden für Kontinuität.

Die mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte von GAI NOVACON mit innovativen Produktentwicklungen und Projektlösungen wird im Firmenverbund mit data experts nun fortgesetzt und weiter ausgebaut. “Die data experts ist der perfekte Partner für uns. Unsere Kompetenzen und Lösungsportfolios ergänzen sich ausgezeichnet. Unsere Kunden dürfen sich auf spannende Synergien freuen”, sagt Silke Gustke, neue Geschäftsleiterin der GAI NOVACON. Die data experts unterstützt Kunden in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen durch die Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen, eine exzellente IT-Beratung und Datenverarbeitung. Als zweitgrößtes IT-Unternehmen aus dem Norden blickt data experts auf eine 60-jährige Firmengeschichte zurück.

“Das Team von GAI NOVACON wird von Kunden und Partnern sehr geschätzt und wir freuen uns auf eine noch intensivere Zusammenarbeit in der Zukunft”, sagt Stefan Jaster, Geschäftsführer von data experts. “Die Produkte der pro|care Lösungsfamilie für Gesetzliche Krankenkassen und der SUPRA-Lösungsfamilie für Landesprüfungsämter sind hervorragend in unseren Zielbranchen etabliert und ergänzen unser Leistungsspektrum optimal.”

“Wir möchten uns gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GAI NOVACON bei Wilfrid Kettler für sein Engagement bedanken. Er hat ein tolles Unternehmen aufgebaut und wir freuen uns, dass es innerhalb unseres Firmenverbundes nun weiter wachsen kann”, ergänzt Dietmar Schielke, Geschäftsführer der data experts.

Weitere aktuelle News über GAI NOVACON: https://www.gai-novacon.de sowie https://www.data-experts.de

Die GAI NOVACON GmbH, ein Unternehmen der data experts gmbh, ist ein Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen für Geschäftsprozessoptimierung und Digitale Transformation mit Sitz in Berlin. Seit bald 30 Jahren hat sich die GAI NOVACON auf die spezifischen Belange der Gesetzlichen Krankenkassen als auch auf den Öffentlichen Sektor spezialisiert. GAI NOVACON unterstützt seine Kunden und Partner mit individuellen Beratungs- und Softwareentwicklungsprojekten sowie durch Einführung von spezialisierten Fachanwendungen der pro|care- und SUPRA-Lösungsfamilien.

Weitere Informationen über GAI NOVACON finden Sie unter www.gai-novacon.de

