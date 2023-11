Gans to Go: Restaurant-Qualität deutschlandweit bequem nach Hause geliefert – Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Gourmet-Gänsebraten in den Festtagen vom Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte zu Hause genießen

Die Weihnachts- und Adventszeit rückt immer näher und damit auch die Frage, wie man seine Gäste zu Hause kulinarisch verwöhnen kann, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Die Antwort lautet: Gans to Go! Auch in diesem Jahr bietet das Hotel Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte die Gans sowohl zum Abholen im Hotel als auch deutschlandweit zum Liefern an. „Bereits im letzten Jahr haben wir zahlreiche Gänse für die Festtage nach Hause geliefert. Die Aktion kam so gut an, dass wir uns entschieden haben auch in diesem Jahr wieder Gänsebraten mit Restaurant-Qualität nach Hause zu liefern“, so Hoteldirektor Michael Mauersberger.

Der Gänsebaukasten enthält eine ausgelöste und zerlegte Hafermastgans, Rotkohl, Kartoffelknödel, Maronen in Rahmkaramell, Orangensauce und eine Flasche Rotwein. Alles ist bereits kalt, zerteilt und tragefertig vorbereitet, sodass die Zubereitung zu Hause nur noch 30 Minuten dauert. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung macht das Servieren wie ein Profikoch kinderleicht.

Auf Wunsch kann der Gänsebaukasten auch um eine Kürbiscrèmesuppe und ein Dessert, Bratapfel mit Marzipan-Rosinenfüllung und Vanillesauce, erweitert werden. Alle Gerichte sind servierfertig zubereitet und müssen nur noch nach Anleitung heiß gemacht werden.

Die Vorteile des Gans to Go-Service liegen auf der Hand: Kein langes Warten in der Schlange im Supermarkt, kein aufwendiges Zubereiten, kein Pfand und kein Risiko von Verschüttungen während des Transports. Alles kommt heiß und frisch aus dem Ofen und es muss nichts zurückgebracht werden.

Der Gänsebaukasten ist für vier Personen ausgelegt und kann bequem abgeholt oder deutschlandweit geliefert werden. Mit Gans to Go wird jede Weihnachtsfeier zu einem kulinarischen Highlight und Gäste werden verwöhnt, wie im Restaurant.

Dank einer benutzerfreundlichen Internetplattform können die Gänsebraten ganz bequem von zu Hause aus bestellt und deutschlandweit geliefert werden. Alternativ steht auch die Möglichkeit offen, das Hotel telefonisch zu kontaktieren, um die Bestellung persönlich aufzugeben. Die freundlichen Mitarbeiter des Hotels stehen jederzeit zur Verfügung und nehmen gerne alle Wünsche entgegen. Darüber hinaus bietet das Online-Bestellsystem die Möglichkeit, den Gänsebraten direkt über die Website des Hotels zu bestellen. Hier können auch die gewünschten Beilagen ausgewählt werden und die Bestellung kann nach individuellen Vorlieben angepasst werden.

Hier kann die Gans to Go bestellt werden: https://bwpffm.pay-link.eu/de/pay?tid=0b1f1b40

https://getvoila.com/products/gans-to-go-4-pers-1?utm_medium=website&utm_source=partner&utm_campaign=231116__bestwestern_friedbergerwarte_website_gtg

