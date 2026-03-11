Gefährliche Easter Eggs im Postfach: Phishingangriffe an Feiertagen

Kommentar von Thomas Sonne, Channel Sales Director, Outpost24

Die Osterfeiertage bedeuten für viele Unternehmen reduzierte Besetzung. Projektabschlüsse vor dem langen Wochenende, Abwesenheitsnotizen im E-Mail-Postfach und der gedankliche Wechsel in den Urlaubsmodus sorgen für eine veränderte Aufmerksamkeitsspanne. Genau diese Kombination nutzen Cyberkriminelle gezielt aus. Phishing-Kampagnen rund um Feiertage gehören seit Jahren zu den effektivsten Methoden, um Zugangsdaten abzugreifen oder Schadsoftware in Unternehmensnetze einzuschleusen.

Feiertage als Einfallstor für Phishing-Angriffe

Besonders kurz vor Feiertagen steigt das Aufkommen täuschend echter E-Mails deutlich an. Dringende Zahlungsfreigaben oder Passwort-Resets wirken in Stresssituationen besonders glaubwürdig. Gleichzeitig fehlt Personal, um bei Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Verantwortliche sind bereits im Urlaub oder nur eingeschränkt erreichbar. Diese Kombination sorgt dafür, dass Mitarbeiter eher auf manipulierte Links klicken oder Anhänge unbedacht öffnen.

Schwache Passwörter bleiben ein zentrales Risiko

Ein erfolgreicher Phishing-Angriff endet selten mit dem bloßen Abfluss einzelner Daten. Häufig nutzen Angreifer die abgefangenen Zugangsdaten als Einstiegspunkt für weiterführende Angriffe. Wiederverwendete oder einfache Passwörter ermöglichen zudem, sich unbemerkt im Netzwerk zu bewegen – oft über Tage oder Wochen hinweg. Problematisch ist dabei, dass kompromittierte Zugangsdaten nicht immer sofort auffallen. Während der Feiertage bleiben ungewöhnliche Login-Versuche oder verdächtige Aktivitäten häufiger unentdeckt.

Technische Schutzmaßnahmen allein reichen nicht aus

Moderne Sicherheitslösungen erkennen viele Phishing-Versuche automatisiert. Dennoch bleibt der Mensch ein entscheidender Faktor. Kurz vor Feiertagen sinkt die Aufmerksamkeit, und dieser Faktor lässt sich technisch nur begrenzt kompensieren. Entscheidend ist ein Zusammenspiel aus technischen Kontrollen, klaren Prozessen und einer realistischen Einschätzung typischer Angriffsszenarien.

Dazu zählen unter anderem:

-mehrstufige Authentifizierungsverfahren für kritische Systeme;

-regelmäßige Überprüfung kompromittierter Zugangsdaten;

-Sensibilisierung für saisonale Phishing-Muster.

Feiertage strategisch mitdenken

Cyberangriffe orientieren sich zunehmend an menschlichen Routinen – Feiertage eingeschlossen. Unternehmen, die Sicherheitsstrategien auch auf solche Zeiträume ausrichten, reduzieren ihr Risiko erheblich. Gerade Ostern, Weihnachten oder die Sommerferien sind planbare Stress- und Abwesenheitsphasen, die sich gezielt absichern lassen. Auch in Awareness-Trainings im Alltag oder als Reminder vor solchen Feiertagen sollten diese Themen noch einmal explizit aufgenommen werden.

