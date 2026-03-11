AGT Akku-Gartenschere mit 2 Aufsätzen

Präzises Schneiden von Stauden und Gras – mit zwei wechselbaren Aufsätzen

– 2in1 für die Gartenpflege: Strauch- und Grasschere in einem Gerät

– Schnell wechselbare Aufsätze: im Handumdrehen von Strauch- zu Grasschere

– Schnittstark und präzise: mit 10 cm Schnittbreite oder 15 cm Schnittlänge

– Kabellose Freiheit: dank Akku flexibel beim Einsatz im Garten

– Starke Akku-Power mit 1.500 mAh für ausdauernde Schneidarbeiten

Kraftvoller 2-in-1-Ersatz als Hecken- und Grasschere: Die elektrische Gartenschere von AGT vereint zwei Werkzeuge in einem kompakten Gerät: Mit einem Handgriff wechselt man zwischen Strauchschere und Grasschneider – ideal für das präzise Schneiden von Rasenkanten und Hecken. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Platz im Geräteschuppen.

Effiziente Schnittleistung für saubere Ergebnisse: Das Heckenmesser schneidet auf bis zu 15 cm Länge, das Grasscheren-Messer arbeitet mit einer Schnittbreite von 10 cm. So gelingen exakte Formen und Kanten in kurzer Zeit. Der saubere Schnitt schützt Pflanzen vor Ausfransen und reduziert den Pflegeaufwand.

Leistungsstarker Akku für kabelloses Arbeiten: Der integrierte Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh liefert zuverlässige Energie für längere Arbeitseinsätze – emissionsfrei und ohne Kabel. Auch in größeren Gärten und schwer zugänglichen Bereichen ist das Gerät flexibel einsetzbar.

Sicherer und komfortabler Betrieb: Das Gerät startet nur bei gleichzeitiger Betätigung zweier Schalter – ein wirksamer Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten. Der ergonomisch geformte Griff sorgt auch bei längeren Schneidarbeiten für angenehme Handhabung.

Schneller Messerwechsel per Druckknopf: Per Druckknopf lässt sich das Messer werkzeuglos wechseln – ohne Unterbrechungen oder zusätzliches Werkzeug.

– 2in1-Strauch- und Grasschere in einem Gerät

– Einfacher werkzeugloser Messerwechsel

– Schnittstark und präzise: 10 cm Gras-Schnittbreite oder 15 cm Strauch-Schnittlänge

– Handlich und leicht für ermüdungsfreies Arbeiten

– Softgrip-Griff: liegt perfekt in der Hand

– Sicherheits-Schalter gegen versehentlichen Betrieb

– Rotationsgeschwindigkeit: 800 U/Min.

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 7,2 Volt und 1.500 mAh für bis zu 40 Minuten Betrieb, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Handgerät: 300 x 80 x 40 mm, Gewicht: ca. 350 g

– 2in1-Akku-Gartenschere inklusive Strauch-Scherblatt, Rasen-Scherblatt, USB-Ladekabel (USB-C zu USB-A) und deutscher Anleitung

Die AGT Akku-Gartenschere mit 2 Aufsätzen, 1.500 mAh, 7,2 Volt, grün ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5894-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/cKWXSjNCbdpExXH

