Saisonwechsel leicht gemacht – Frühlingsfrische fürs Zuhause

Ein neuer Look ohne Renovieren: Bettwäsche, Frottier und Tischwäsche in ruhigen Farben, frischen Dessins und spürbaren Texturen für mehr Leichtigkeit.

Der Frühjahrs-Refresh gelingt am schnellsten über Heimtextilien: Helle Grundtöne, zarte florale oder botanische Muster und gezielt gesetzte Akzente, etwa Mandala-Dessins im Boho-Style, verändern die Raumstimmung sofort, vom Bett über Frottier bis zum Alltagstisch. Als einer der prägenden Anbieter im Heimtextilien-Markt greift erwinmueller.de saisonale Stilrichtungen auf und zeigt in der neuen Frühjahrskollektion, wie sich Trends alltagstauglich kombinieren lassen.

Der schnelle Frühlings-Refresh in 3 Schritten

1. Basis aufhellen: Warme Neutraltöne als ruhiger Untergrund (Bettwäsche, Handtücher, Tischdecke).

2. Akzente setzen: Salbei/Oliv, pudrige Blau- oder Korallnuancen – dosiert über Accessoires.

3. Mit Texturen arbeiten: Seersucker, Perkal, Mako-Satin, Jacquard oder Walk-Frottier bringen Tiefe -auch bei ruhiger Farbpalette.

Frühlingsboten fürs Schlafzimmer: Leicht, luftig, modern gemustert

Für den Saisonwechsel sind Qualitäten gefragt, die sich „frisch“ anfühlen – und Dessins, die nicht laut sind, sondern harmonisch wirken: Botanicals, Blätter, Aquarell-Florals oder tonige Musterbilder passen perfekt zum aktuellen Look.

Bad & Frottier: Helles Spa-Gefühl – ohne großen Aufwand

Im Bad wirkt der Saisonwechsel besonders schnell: Helle, ruhige Töne lassen den Raum optisch klarer wirken. Kombiniert mit einem einzigen Akzent entsteht sofort ein frischer Look. Styling-Tipp: Einfarbige Frottiersets wirken besonders hochwertig, wenn unterschiedliche Größen „wie aus einem Guss“ gestapelt werden – dazu ein kleines Deko-Element in Naturmaterial (Holz/Stein) für eine ruhige Spa-Anmutung.

Tisch & Küche: Frühling beginnt am Alltagstisch

Für Frühjahr 2026 gilt: Muster wirken am schönsten, wenn sie tonig und harmonisch bleiben. Florals, Streifen oder Jacquards funktionieren, solange die Farbskala stimmig bleibt.

Accessoires & Deko: Kleine Teile, große Wirkung

Gerade beim Saisonwechsel sind Accessoires die Abkürzung zum neuen Look, ohne viel Umräumen. Organische Formen, Naturmaterialien und romantische Details wirken modern, wenn sie reduziert eingesetzt werden. Einen dekorativen Akzent setzt zum Beispiel eine Filztasche – praktisch als Aufbewahrung und gleichzeitig als ruhiges Stil-Statement.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

