Gefährliche WhatsApp-Nachricht: Adidas verlost eine Million Schuhe?

Vorsicht! Eine verlockende und doch so gefährliche WhatsApp-Nachricht macht gerade die Runde. Adidas verlost anlässlich des Weltfrauentags eine Million Schuhe, so heißt es in der Message.

Adidas verlost Schuhe?

Das hört sich traumhaft und eigentlich auch ziemlich glaubhaft an. Doch bei der Zahl von einer Million, sollte man schon stutzig werden. Aber die Message kam von einer Freundin / einem Freund und schnell hat man auf den Link geklickt, den man da via WhatsApp erhalten hat. Mit etwas weniger Euphorie drüber nachgedacht, wäre dieses Gewinnspiel ja viel zu schön um wahr zu sein. Und damit kommt auch schon zum Vorschein, was sich hinter der Message versteckt.

Laut dem Portal Verbraucherschutz.com gelangt man beim Klick auf den Link nicht auf die Adidas-Website sondern auf eine Fake-Seite mit vielen Schuhkartons. Dort wird man aufgefordert auf verschiedene Schuhkartons zu klicken, um schließlich – ta ta – ein vermeintlicher Gewinner zu sein. Nun gilt es nur noch den Link mit 20 Freunden oder fünf Gruppen zu teilen. Danach geht es unterschiedlich weiter. Je nachdem, ob man am Smartphone oder am PC den Klick getätigt hat, ergeben sich verschiedene Variationen. So kann es sein, dass man aufgefordert wird eine App zu installieren, zu öffnen und seine persönlichen Daten einzutragen. Es ist aber auch möglich, dass man auf ein Formular weitergeleitet wird, in das man seine Daten eintragen soll. Wem man diese Daten übermittelt ist dabei völlig unklar.

Um den vollständigen Beitrag zur gefährlichen WhatsApp-Nachricht zu lesen klicken Sie hier.

