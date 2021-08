Gehäuse Klimatisierung – klein, leise und leistungsstark

uwe electronic bietet Ihnen für thermoelektische Temperierung verschiedene Lösungskonzepte an

Eine richtige Klimatisierung spielt für die Lebenszeit von elektronischen Komponenten eine wichtige Rolle. Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei eine hohe Umgebungstemperatur dar. Sowohl in Schaltschränken der verarbeitenden Industrie als auch bei Outdoorgehäusen in einer sommerlichen Umgebung müssen aktive Kühlsysteme eingesetzt werden, um Maximaltemperaturen einzuhalten.

Bei kleinen Gehäusen besteht die Herausforderung, dass für eine Kühlung generell nur sehr wenig Bauraum zur Verfügung steht. Die thermoelektrische Kühlung mittels Peltierelementen bietet explizit dafür aufgrund der kompakten Bauweise eine ideale Lösungsmöglichkeit.

Die aktuellen Peltier-Kühlgeräte des Herstellers uwe electronic basieren auf dem thermoelektrischen Effekt. Bei den Geräten wird die Wärme statt mit einem umweltbedenklichen Kältemittel über rein elektronischen Weg aus dem Gehäuse transportiert. Es ergeben sich Vorteile durch Wartungsunabhängigkeit als auch durch eine hohe Zuverlässigkeit. Ferner können Peltierelemente bei extremen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden und besitzen durch die Möglichkeit des inversen Betriebs eine Heizfunktion.

Die Peltier-Kühlgeräte werden aus diesem Grund sowohl bei arktischen Temperaturen zum Heizen als auch bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80°C als aktive Kühlung eingesetzt. Es findet kein Luftaustausch zwischen dem Innenbereich des Gehäuses und dem Außenbereich statt. Dies gewährleistet eine hohe Staubdichtigkeit des Gehäuses.

Für den Außenbereich lassen sich Lüfter mit hoher Schutzklasse bis IP68 konfigurieren. Uwe electronic ist flexibel und kann die Geräte auch einem individuellen Kundenwunsch entsprechend optimieren und anpassen.

Neben Schaltschränken und Bediengehäusen finden die Peltierkühler auch bei Werbetafeln und Anzeigesystemen sowie Überwachungskameras im Außenbereich ihren Einsatz. Ergänzt wird das Portfolio durch modifizierte Geräte mit aktiver Kühlplatte oder einem Flüssigkeitskühlkörper. Typische Anwendungsfälle für diese Varianten sind die thermische Prüfung von LED-Platinen in Testvorrichtungen, die Temperierung von kleinen Prüflingen oder die Kühlung von Flüssigkeiten.

Detaillierte Informationen, finden Sie unter:

https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/peltier-kuehlgeraete-heizgeraete/air-to-air.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

