Geiz ist geil… Auch wenn die Qualität auf der Strecke bleibt?

Mit Profis-for-you.de ist in Freising ein Unternehmen an den Start gegangen, das die kostenlose Vermittlung von Dienstleistern perfektioniert. Wir sprachen mit der Gründerin und Geschäftsführerin Gudrun Petz.

In Deutschland gibt es bereits einige große Unternehmen im Netz, die Handwerkern bei der Auftragssuche helfen und dem Endverbraucher den richtigen Dienstleister für sein Problem versprechen. Leider müssen auf diesen Portalen viele Handwerkunternehmen anhand von Fotos eine Ferndiagnose stellen, um ein Preisangebot abgeben zu können. Diese Art des Anbietens führt oft nicht nur zu Fehleinschätzungen. Häufig kommt es zu Preisdumping, um Mitbewerber auszustechen. Noch einen Schritt weiter in die Richtung Preiskampf kontra Qualitätsangebot gehen Portale mit Auktionen für die billigste Dienstleistung. Wir sprachen mit einem Newcomer der Branche, der diese Nachteile zu vermeiden sucht.

Wie kommt man denn auf die Idee, noch ein Vermittlungsportal zu eröffnen?

Gudrun Petz: Oh, das hat sich ganz einfach ergeben. Ich hatte eine kleine Reinigungsfirma in Freising und viele meiner Kunden befragten mich, wenn es um Reparaturen oder Instandsetzung ging. Ich sollte Handwerker oder Dienstleister für Ihre Belange suchen und beauftragen. Selbst das Suchen und Buchen einer Eventlocation für die Hochzeit der Tochter wurde plötzlich zu meinem Auftrag. Das nahm irgendwann so viel Zeit in Anspruch, dass ich zu den eigentlichen Aufgaben meines kleinen Unternehmens nicht mehr kam. Auf Dauer unentgeltlich den unterschiedlichen Dienstleistern Aufträge zu vermitteln, brachte selten ein Dankeschön und natürlich keine Einnahmen. Das war die Geburtsstunde der Idee zu Profis-for-you.de.

Heute findet jeder private oder gewerbliche Auftraggeber durch unser Onlineportal in und für Bayern, die passende Firma, den richtigen Dienstleister aus über 140 Branchen.

Es geht also nicht nur um die Vermittlung von Handwerkern?

Gudrun Petz: Ja, unser Angebot dient nicht nur den Handwerkern. Wir finden kostenfrei und unverbindlich qualifizierte Firmen aller Art für den Suchenden. Ob Dienstleister, Caterer, Eventlocation oder Handwerker, wir finden das Passende. Nach dem Motto: „Sie relaxen, wir finden!“

Sie haben doch sicher vor der Gründung die Mitbewerber in diesem Bereich recherchiert. Wie wollen Sie als Newcomer gegen MyHammer oder blauarbeit überhaupt Fuß fassen?

Gudrun Petz: Nun, das ist ganz einfach! Unser Angebot ist regional breiter und größer. Wie schon gesagt, bieten wir die Vermittlung für über 140 Branchen an. Dabei achten wir darauf, dass die Anbieter in unmittelbarer Nähe des Suchenden sind. Das hat den Vorteil, dass die Firmen keine Ferndiagnosen abgeben, sondern sich vor Ort die Sache anschauen, bzw. erst einmal ein Besprechungstermin stattfindet. Meiner Meinung nach kann man als seriöse Firma nur so ein verbindliches Angebot rausgeben. Ein weiterer und ganz wichtiger Punkt für uns ist, dass wir Preisdumping und sogenannte Auktionen nicht unterstützen. Wir befragen den Suchenden sehr detailliert, um ihn mit dem richtigen Dienstleister in Kontakt bringen zu können.

Und noch etwas macht den Unterschied aus: Wir prüfen die berufliche Qualifikation nicht nur, wir erwarten ein hohes Maß an Mindestqualifikationen von unseren Partnerfirmen.

Wie sieht das in der Praxis aus? Ein Auftraggeber sucht einen Dienstleister und fragt bei Profis-for-you.de an. Wann bekommt er den oder die geeigneten Unternehmen vorgeschlagen?

Gudrun Petz: Das geht sehr schnell. Wir hinterfragen die Wünsche des Auftraggebers sehr genau und sprechen dann die in Frage kommenden Firmen an. Nach einer Frist von 48 bis maximal 72 Stunden erfahren die Auftraggeber, welche Firmen aus der Region noch freie Kapazitäten haben. Wir kümmern uns im Hintergrund um alles Weitere. Dann erhält der Auftraggeber eine Firmenauswahl und kann bis zu drei Anbieter auswählen.

Da ihre Vermittlung für die Suchenden kostenlos ist, zahlen also die Partnerunternehmen und Handwerksbetriebe für die Vermittlung einen Obolus. Welche Vorteile bringt das den Betrieben?

Gudrun Petz: Wir vermitteln unseren Partnerunternehmen nicht nur Aufträge, wir übernehmen für sie auch einen Teil ihrer Marketing- und Office-Aufgaben und unterstützen sie vor Ort. So können sie sich um ihr Kerngeschäft kümmern.

Wo haben Sie mit Profis-for-you.de begonnen und wo soll es hingehen?

Gudrun Petz: Schon vor der Gründung startete ich einen kleinen Testversuch für unser Angebot in der Region Freising. Die zahlreichen Rückmeldungen von Auftraggebern und Partnerfirmen bestätigten mein Konzept. Wir verfeinerten unser Angebot weiter und starteten mit Profis-for-you.de durch. Landkreis für Landkreis erweiterten wir unseren Aktionsradius und sind jetzt in Ober- und Niederbayern aktiv. Langfristig möchten wir unser Angebot für Bayern ausbauen. Wenn ich noch ein wenig weiter in die Zukunft blicke, dann sehe ich auch Baden-Württemberg und Hessen auf dem Plan…

Wir bedanken uns für das aufschlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Team von Profis-for-you.de weiterhin viel Erfolg.

Zur Homepage von Profis-for-you.de

Nach einem kleinen Testlauf in Freising gründete die junge Unternehmerin Gudrun Petz am 1. Juni 2016 Profis-for-you.de. Heute ist das Unternehmen bereits Bayerns Firmenportal Nummer 1 für über 140 Branchen. Nach dem Motto: „Sie relaxen. Wir finden!“ übernimmt Profis-for-you.de kostenfrei die Suche nach regionalen und qualifizierten Fachfirmen mit freien Kapazitäten – egal ob Handwerker, Dienstleister, Caterer oder Eventlocation.

Gudrun Petz und Ihr Team übernehmen die Suche nach dem Profi kostenlos für private und gewerbliche Auftraggeber gleichermaßen. Mit dieser Arbeit unterstützen sie auf der anderen Seite die lokalen Betriebe. Sie bringen nicht nur Aufträge ins Haus, sie übernehmen auch einen Teil vom Marketing und den administrativen Aufgaben.

Profis-for-you.de weitet sein Angebot schrittweise von Landkreis zu Landkreis weiter aus und prüft gewissenhaft die Qualifikationen seiner Partner in den Regionen. „Die Qualität steht für uns im Vordergrund“, so die Geschäftsführerin Gudrun Petz. „Preisdumping, Auktionen und Ferndiagnosen zur Angebotserstellung lehnen wir entschieden ab. Wir möchten, dass sich unsere Auftraggeber zurücklehnen können und sich darauf verlassen, dass die fleißigen Helfer von Profis-for-you.de gute Arbeit leisten.“

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.profis-for-you.de

Kontakt

Profis-for-you.de

Gudrun Petz

Moosstraße 40

85356 Freising

08161-976262-0

info@profis-for-you.de

https://www.profis-for-you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.