Gemeinsam Gutes tun: Nachhaltige & soziale Teamevents für Unternehmen in ganz Deutschland

Teambuilding mit Sinn – Erlebnisse, die verbinden und gleichzeitig die Welt ein Stück besser machen.

Gemeinsam Gutes tun – Nachhaltige und soziale Teamevents, die verbinden

Teamevents sind mehr als nur eine nette Abwechslung vom Arbeitsalltag – sie schaffen Erlebnisse, die verbinden und bleibenden Mehrwert stiften. Unsere nachhaltigen und sozialen Formate vereinen kreatives Miteinander mit einem sinnvollen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft.

Vogelhaus bauen – Kreativität für die Natur

Beim Bau von Vogelhäusern und Futterstellen arbeitet ihr in kleinen Teams von zwei bis fünf Personen gemeinsam an einem Ziel: Lebensräume für Vögel zu schaffen. Egal ob im Tagungshotel, auf dem Firmengelände oder im Grünen – ein erfahrener Moderator begleitet euch mit spannenden Fakten und praktischer Unterstützung. Die fertigen Bauwerke könnt ihr direkt vor Ort aufhängen, mitnehmen oder an Organisationen spenden.

Insektenhotel bauen – Ein Zuhause für wichtige Helfer

Mit jedem Insektenhotel entsteht ein neuer Lebensraum für Bienen, Käfer und andere nützliche Insekten. Dieses Teamevent fördert nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch das ökologische Bewusstsein. Gemeinsam setzt ihr ein sichtbares Zeichen für den Artenschutz und erfahrt mehr über die wichtige Rolle von Insekten in unserem Ökosystem.

The Hand Project – Prothesen, die Leben verändern

In vielen Ländern können sich Menschen nach dem Verlust einer Hand keine Prothese leisten. Bei The Hand Project fertigt ihr gemeinsam mechanische Handprothesen, die kostenlos an Betroffene in Regionen mit eingeschränkter medizinischer Versorgung gespendet werden. Diese Prothesen schenken neue Selbstständigkeit, Perspektiven und Lebensqualität.

EcoBuddy Event – Solarenergie für medizinische Versorgung

In Teilen Afrikas fehlt es nicht an Mobiltelefonen, sondern an verlässlicher Stromversorgung – oft mit gravierenden Folgen für die medizinische Betreuung. Im EcoBuddy Event baut ihr funktionsfähige Solarsysteme, die Menschen vor Ort mit sauberer Energie versorgen. So unterstützt ihr aktiv den Zugang zu medizinischen Leistungen und Bildung.

SolarBuddy Event – Licht für eine bessere Zukunft

Über 789 Millionen Menschen weltweit leben ohne zuverlässige Energie. Besonders Kinder in abgelegenen Regionen können nach Sonnenuntergang oft nicht mehr lernen. Im SolarBuddy Event baut ihr in Zweier-Teams kleine Solarlichter, die Bildungschancen verbessern und Hoffnung schenken.

Unsere Teamevents zeigen, wie einfach es ist, Teamgeist mit einem positiven Einfluss auf die Welt zu verbinden. Ob für Natur, Bildung oder medizinische Versorgung – jedes Projekt schafft bleibende Spuren, sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den Menschen, die davon profitieren.

Die Teamevent Planer stehen für unvergessliche Teambuilding-Erlebnisse mit Sinn. Wir organisieren kreative, nachhaltige und soziale Events, die Menschen verbinden und gleichzeitig einen positiven Beitrag für Umwelt, Natur und Gesellschaft leisten. Ob kreative Events, soziale Hilfsaktionen oder innovative Outdoor-Erlebnisse – wir schaffen Momente, die im Gedächtnis bleiben und Wirkung zeigen.

