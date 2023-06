Gemeinsam stark für Sicherheit: Stölting-Gruppe begrüßt RF Service

Management & Sicherheit Sicherheit für Menschen und Objekte zu gewährleisten, das erfordert neben fachlicher Kompetenz auch entsprechendes Durchsetzungsvermögen. Aus diesem Grund haben die Gelsenkirchener Stölting Service Group und die RF Service Management & Sicherheit GmbH in Berlin nun beschlossen, ihre Kräfte als starke Partner für Sicherheit zu vereinen.

„Die RF Service Management & Sicherheit bietet ein erstklassiges Portfolio an Dienstleistungen vom Brandschutz und der Bewachung kritischer Infrastruktur über die Eventsicherheit bis hin zum Consulting und der Erstellung von Sicherheitskonzepten“, erklärt Stölting-CEO Sebastian Mosbacher. „Als Partner profitieren wir darüber hinaus von der hervorragenden Vernetzung des Unternehmens im Norden und Osten Deutschlands.“

„Stölting ist in der Lage, sowohl die Stadionsicherheit bei Spielen der Fußball-Bundesliga – wie auch die Sicherheit bei Großveranstaltungen zu gewährleisten, und stellt damit maximale Leistungsfähigkeit unter Beweis“, so Rene Faizy als Geschäftsführer von RF Service Management & Sicherheit. „Durch unsere neue Partnerschaft sind wir in der Lage, unser Tätigkeitsgebiet deutlich zu erweitern und selbst anspruchsvollste Sicherheitsaufgaben zuverlässig zu lösen.“

Bereits zum Jahresbeginn hat sich RF Service Management & Sicherheit der Stölting Service Group angeschlossen. Das Unternehmen mit rund 380 Mitarbeitern wurde im Jahr 2001 von Rene Faizy gegründet und hat sich seitdem einen hervorragenden Ruf erarbeitet – unter anderem mit seiner hauseigenen Schulungsakademie. Die RF Service Management & Sicherheit ist seit dem Jahre 2005 Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und in verschieden Gremien des Verbandes vertreten. Als Mitglied der renommierten Stölting-Gruppe wird das Unternehmen auch weiterhin unter seinem bekannten Namen firmieren.

Als deutschlandweit agierender Anbieter von Serviceleistungen in den Bereichen Cleaning, Security und Personal verfolgen wir konsequent ein Ziel: Tag für Tag arbeitet unser Team daran, den Geschäftsalltag unserer Kunden spürbar zu vereinfachen. Mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen sorgen unsere Spezialisten letztlich dafür, dass sich unsere Auftraggeber voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

