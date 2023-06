Gemeinschaftsereignis der Hindu-Gemeinde Deutschlands und Yoga Vidya e. V.

Verkündung des Baus eines Hindu-Tempels auf dem vereinseigenen Außengelände

Zu einem besonderen Event lädt Yoga Vidya e. V. in Kooperation mit der Hinduistischen Gemeinde in Deutschland K.d.ö.R. und Gita Vidya am 22. Juni 2023 im Rahmen des World Yoga Summits ein: der Grundsteinlegung zum Bau eines Hindu-Schreins „Sri Ganapati Vidya Mandapa“ auf dem vereinseigenen Gelände. Mittelfristig ist die Errichtung eines Hindu Tempels nach original indischem Vorbild geplant.

Dazu werden der Hammer Hauptpriester des größten hinduistischen Tempels Kontinentaleuropas, Sri Shivan Arumugam Paskarakurukkal, und Sukadev Bretz, 1. Vorsitzender von Yoga Vidya e. V.,

– um 9.45 Uhr ausgewählte Räumlichkeiten des gemeinnützigen Vereins begehen

– um 11 Uhr mittels einer traditionell hinduistischen Einweihungszeremonie, der sog. „Bhoomi pooja“, auf das für die deutsche Hindu Gemeinde und Yoga Vidya zentrale Ereignis des Tempelbaus vorverweisen

– ein Feuerritual, die sog. „Homa“, zur Beseitigung aller hinderlichen Einflüsse zelebrieren

Gegen 10.30 Uhr haben Journalist*innen Gelegenheit für Fragen, Fotos und ggf. Kurzinterviews. Die Pressekonferenz findet im Rahmen des ersten World Yoga Summits vom 18. – 23. Juni 2023 statt. Weitere Infos unter: www.yoga-vidya.de/events/world-yoga-summit/

Zur Veranstaltung sind Interessierte aller Kontinente eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Spende wird erbeten.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

