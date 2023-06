Management von Insignio Kommunikation stellt sich neu auf

Geschäftsführer Christoph Elbern holt zwei Frauen mit viel Insignio-Erfahrung ins Managementteam

Kassel, 14. Juni 2023 – Neuaufstellung für das Management von Insignio Kommunikation: Dorothee Döring fungiert ab sofort als Stellvertreterin des Geschäftsführers und ist als Managerin New Business für das Neukundengeschäft und das Marketing zuständig. Sie zählt bereits seit 2011 zu Insignio und hat mit unterschiedlichsten Kunden und in unzähligen Pitches weitreichende Erfolge und Erfahrungen gesammelt.

Des Weiteren kümmert sich Patricia Krannich innerhalb der Leitungsgruppe als Managerin Business Operations um Arbeitsabläufe, Bestandskunden- und Personalentwicklung. Sie

ist seit 2017 als Senior Projektleiterin bei Insignio. Ihre aktuelle Position als KeyAccount-Managerin für den wichtigsten Kunden der Insignio Kommunikation, HDI Global, wird sie weiter ausfüllen.

„Ich bin sicher, dass wir in dieser Besetzung schneller und effizienter die anstehenden Aufgaben für Entwicklung und Wachstum angehen können“, sagt Christoph Elbern, seit 2002 bei Insignio und seit 2010 Geschäftsführer von Insignio Kommunikation. „So wird Insignio Kommunikation auch ihre Rolle als Spezialistin für Strategie, Vertrieb und Content innerhalb der OPEN Digitalgruppe ausbauen können.“

Über Insignio Kommunikation

Insignio Kommunikation ist Teil der 2002 in Kassel gegründeten Agenturgruppe Insignio und seit 2022 Part of OPEN. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Vertriebsstrategie und -kommunikation, Markenführung und Employer Branding entwickelt Insignio Kommunikation authentische Geschichten mit Strategie und Relevanz für Unternehmen aller Branchen in der Dach Region Deutschland, generiert Nachfrage und schafft Absatzpower; multi-, cross- oder omnichannel. Zu ihren Kunden zählen unter anderem HDI Global SE, Aon, Württembergische Versicherung, Wüstenrot Bausparkasse, Volkswagen AG Baunatal und die Kassel Huskies.

Die Neuaufstellung der Geschäftsleitung markiert den Beginn einer Reihe von strategischen Veränderungsprozessen, an denen Insignio Kommunikation derzeit arbeitet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Über OPEN:

OPEN ( https://open.de/) ist eine neue Digitalgruppe mit 250 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Köln, Hamburg, Kassel und Frankfurt. Mit ihnen vereinen sich Spezialisten für Web-Entwicklung, Storytelling, CRM, Kommunikation und digitalen Vertrieb. Experten aus den Bereichen Strategie, Technologie, Kreation und datengetriebenes Marketing arbeiten als ein Team für Kunden wie Mercedes-Benz, HDI Global SE, Fraport, SAMSUNG, AUDI und RTL. OPEN eröffnet ein neues Level der Zusammenarbeit von Unternehmen, Branchen und Disziplinen. OPEN bringt Menschen und Expertisen zusammen, um in der Kombination aus Gemeinschaft und offenem Mindset ein Fundament für kreative und innovative Lösungen entstehen zu lassen.

Insignio Kommunikation ist Teil der 2002 in Kassel gegründeten Agenturgruppe Insignio und seit 2022 Part of OPEN. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Vertriebsstrategie und -kommunikation, Markenführung und Employer Branding entwickelt Insignio Kommunikation authentische Geschichten mit Strategie und Relevanz für Unternehmen aller Branchen in der Dach Region Deutschland, generiert Nachfrage und schafft Absatzpower; multi-, cross- oder omnichannel. Zu ihren Kunden zählt unter anderem HDI Global SE, Aon, Württembergische Versicherung, Wüstenrot Bausparkasse, Volkswagen AG Baunatal und die Kassel Huskies.

Die Neuaufstellung der Geschäftsleitung markiert den Beginn einer Reihe von strategischen Veränderungsprozessen, an denen Insignio Kommunikation derzeit arbeitet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Firmenkontakt

Insignio Kommunikation – Part of Open

Christoph Elbern

Ludwig-Erhard-Straße 14

34131 Kassel

01774122774



http://www.insignio.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

01717882742



https://www.forvision.de

Bildquelle: Insignio