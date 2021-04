Geräuschlos und elegant: Das Streacom DB1 Mini-ITX

Jetzt neu bei Caseking!

Berlin, 22.04.2021

Das neue DB1 von Streacom ist ein ultra-kompaktes Aluminiumgehäuse im Mini-ITX Format, das sich vollständig passiv kühlen lässt. Damit bietet das Case die Möglichkeit, einen vollständig lautlosen PC zusammenzustellen. In Kombination mit der hochwertigen Verarbeitung und dem edlen Äußeren, ist es also ein idealer Kandidat für den Schreibtisch, das Media-Center oder sonst jedes Szenario, in dem Nebengeräusche unerwünscht sind.

Ein komplett passiv gekühlter und damit potentiell lautloser Computer ist der optimale Begleiter bei der Arbeit oder in jedem anderen Anwendungsfall, in dem Lüftergeräusche stören. Sei es im Heimkino, beim Musik hören oder einfach im Alltag in einem ruhigen Raum.

Das DB1 von Streacom bietet in Kombination mit der richtigen Auswahl an Komponenten die Möglichkeit, diesen häufig lange gehegten Wunsch zu verwirklichen und einen Computer zu bauen, der wirklich keinerlei Geräusche macht.

Alle Features des Streacom DB1 im Überblick:

-Kompaktes Gehäuse aus Aluminium in Schwarz oder Silber

-Passivkühlung durch Heatpipes und große Kühlrippen

-Große Lufteinlässe sorgen für Airflow und zusätzliche Kühlung

-Für Mini-ITX-Mainboards und CPUs bis zu 45 Watt TDP

-Horizontal und vertikal stellbar

-USB-3.0-Port in der Front

-Zwei 2,5 Zoll Datenträger

-Maße: 222 x 101 x 222 mm (B x H x T)

Das DB1-Gehäuse von Streacom wurde für Mini-ITX-Boards entwickelt. Speziell auf die kleinen Boards zugeschnitten, ist es sehr raumsparend und flach konstruiert, bringt aber neben diesen rein praktischen Gesichtspunkten auch eine sehr edle Optik auf den Tisch. Es kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden.

Das DB1 setzt auf eine vollständig passive Kühlung des Prozessors. Hierzu ist der Deckel vollständig mit Aluminium-Kühlrippen versehen und die CPU kommt über Heatpipes in direkten Kontakt mit dem Gehäuse. Die Abwärme der CPU wird so über die großen Kühlrippen des DB1 an die Umgebungsluft abgegeben. Da das Gehäuse selbst als CPU-Kühler fungiert, kommt es vollkommen ohne Lüfter aus. Das heißt, das Mini-ITX-System arbeitet im Streacom DB1 völlig lautlos. Die großen Lufteinlässe ermöglichen einen natürlichen Airflow und sorgen für zusätzliche Kühlung der verbauten Komponenten.

Das Design aus schwarzem oder silbernem Aluminium macht das Streacom DB1 zu einem zurückhaltenden und dennoch stilechten Zeitgenossen, der sich somit auch als HTPC-Gehäuse in jede HiFi-Landschaft unauffällig einfügt. Die schlichte Ästhetik der Front wird lediglich von einem USB-3.0-Port und dem Ein- und Ausschalter unterbrochen.

Das Streacom DB1 ist in Schwarz und Silber ab sofort für 109,90 Euro erhältlich.

