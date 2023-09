Gesunde Mitarbeitende, gesundes Unternehmen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Perschmann Gruppe informieren sich beim dritten Gesundheitstag

Braunschweig, im September 2023 – Bei der Perschmann Gruppe in Braunschweig Wenden sorgte der bereits dritte Gesundheitstag für hohe aktive Teilnahme der Belegschaft. Den gesamten Arbeitstag über wurde auf dem Gelände des Perschmann Campus am Mittellandkanal ein breites Programm zur Gesundheitsprävention unter dem Motto Fitness, Entspannung und Wohlfühlen angeboten. Die überaus vielfältige Palette umfasste dabei u.a. Strong Fitnesskurs, Bewegungs- und Ganganalyse, Hörtest, Taping, Fahrrad-/Sicherheitsberatung, Meditation, Yoga, Selbstverteidigung und Tipps zu gesunder Ernährung mit einem Probierbuffet des hauseigenen Kasinochefs Oliver Grosche. Die Mitarbeitenden konnten eine Stunde ihrer Arbeitszeit dazu verwenden, die Angebote wahrzunehmen, die sie am meisten interessierten.

Langfristige Investition in Zukunft und Gesundheit

„Der Erfolg eines Unternehmens gründet auf vielen Faktoren, und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zweifellos einer der wichtigsten“ sagt dazu Justus Perschmann, geschäftsführender Gesellschafter der Hch. Perschmann GmbH. „Wenn man die Möglichkeit hat, sich um seine körperliche und mentale Gesundheit zu kümmern, stärkt das die Lebensqualität allgemein, aber auch die Leistungsfähigkeit und die Kreativität. Gemeinsam im Team macht das Aktivsein natürlich am meisten Spaß und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Ein Gesundheitstag ist darum nicht nur eine kurzfristige Initiative, sondern eine langfristige Investition in die Zukunft unseres Unternehmens und der Mitarbeitenden“, so Justus Perschmann weiter, der selbst aktiv am Angebot teilnahm.

Der Gesundheitstag ist bei Perschmann Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und eines ganzjährigen Programms dazu. Organisiert wird beides vom betriebsinternen „FIT FOR ORANGE“-Team, das nicht nur stetig die Gesundheit der Mitarbeitenden im Blick behält, sondern auch auf Wünsche und Anregungen aus der Belegschaft eingeht. So gehören u.a. auch die Aktionen „Firmenlauf“, „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder das „Stadtradeln“ zum jährlichen Fitnessprogramm. Die Angebote am Gesundheitstag konnten dank tatkräftiger Unterstützung diverser regionaler Perschmann-Partner wie z.B. evers Arbeitsschutz GmbH, AOK, DAK, Löwen Fitness, Rad Spezi Mesmer oder den HÖRSpezialisten umgesetzt werden.

Download der Pressemeldung als Word-Dokument: 2023_9_MI_Perschmann_Gesundheitstag

Download hochauflösende Fotos: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/caeXd8BDYBwML37

Über die Perschmann Gruppe

Die Hch. Perschmann GmbH wurde im Jahr 1866 unter anderem als Handelshaus für Werkzeuge gegründet und befindet sich seither in Familienhand. Neben dem Hauptsitz in Braunschweig unterhält der Systempartner für Qualitätswerkzeuge heute zwei weitere Standorte: Berlin und Poznań in Polen. Der Umsatz mit Qualitätswerkzeugen lag 2021 bei rund 120 Millionen Euro. Die Hch. Perschmann GmbH ist der Ursprung der Perschmann Gruppe, zu der auch die Perschmann Calibration GmbH, Spezialist für Kalibrierdienstleistungen, die F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH in Berlin – entwickelt das revolutionäre Manufacturing Execution System (MES) smartblick für die industrielle Fertigung – sowie die Perschmann Business Services GmbH zählen. Letztere bündelt als Shared Services Center die kaufmännisch-datentechnischen Fachabteilungen der Unternehmensgruppe. Die Perschmann Gruppe mit über 500 Mitarbeitenden ist langjähriger Partner der Hoffmann Group – Europas führendem Systempartner für Qualitätswerkzeuge.

