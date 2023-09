Einwegservietten als praktische und hygienische Lösung in Gastronomie, Hotel und Catering

Servietten sind eine unverzichtbare Lösung in vielen Bereichen der Gastronomie, gerade Einwegservietten bieten viele nachvollziehbare Vorteile zu Stofflösungen.

Servietten sind aus der Gastronomie, dem Hotel- und Imbissbereich sowie aus dem Catering nicht wegzudenken. Sie dienen nicht nur als praktisches Utensil, sondern sind auch ein wesentlicher Bestandteil der Tischdekoration. Dabei gibt es eine Vielzahl von Servietten-Arten und -Materialien, die sich für unterschiedliche Anlässe eignen. Im Folgenden soll herausgearbeitet werden, welche Vorteile Einwegservietten bieten.

Einwegservietten erfreuen sich in diesen Bereichen zunehmender Beliebtheit. Sie sind hygienisch und sauber. Das ist besonders wichtig in der heutigen Zeit, in der immer mehr Menschen sensibilisiert sind für hygienische Umgebungen. Gerade im Gastronomie- und Catering-Bereich ist das Risiko der Verbreitung von Bakterien oder Keimen besonders hoch. Mit Einwegservietten kann man diesem Risiko wirksam entgegenwirken. Sie sind immer frisch und haben kein Risiko, dass sie unangenehm riechen. Somit steht der hygienischen Versorgung der Gäste nichts im Wege.

Ein weiterer Vorteil von Einwegservietten in der Gastronomie und im Catering ist die Zeit- und Kostenersparnis bei der Reinigung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stoffservietten muss man Einwegservietten nicht waschen oder bügeln. Somit entfällt auch die teure Lagerhaltung und Reinigung. Gerade bei großen Feiern oder Veranstaltungen kann dies erhebliche Einsparungen bringen, da der Reinigungsaufwand minimiert wird.

Auch die Umweltverträglichkeit von Einwegservietten ist ein wichtiger Aspekt. Zwar ist es richtig, dass Einwegprodukte prinzipiell umweltbelastender sind als Mehrwegprodukte, aber durch den Einsatz von Einwegservietten können auch Ressourcen eingespart werden. Denn zum einen entfällt der im Gegensatz zu Stoffservietten notwendige Reinigungsaufwand. Zum anderen können Einwegservietten heutzutage aus recyceltem Material hergestellt werden. Damit wird der Rohstoffverbrauch reduziert und der Einsatz von Recyclingfasern fördert den Umweltschutz.

Auch bei der Dekoration von Tischen und Räumlichkeiten bieten Einwegservietten eine große Flexibilität. Sie sind in vielen verschiedenen Farben und Mustern erhältlich und somit lässt sich für jeden Anlass die passende Serviette finden. Selbst individuell bedruckte Servietten sind möglich und bieten die perfekte Möglichkeit, um besondere Anlässe zu feiern.

Einwegservietten sind sehr einfach in der Handhabung und benötigen keinerlei Pflege. Sie sind vielseitig einsetzbar und können sowohl für kalte als auch für warme Speisen genutzt werden. Zudem sind Einwegservietten ideal für den Einsatz von Take-Away-Verpackungen oder für Gäste, die unterwegs sind. Ein weiterer Vorteil: die Lagerung von Einwegservietten ist sehr platzsparend und unkompliziert. Es entfällt die Notwendigkeit von speziellen Reinigungsmitteln, welche man sonst zur Reinigung von herkömmlichen Stoffservietten benötigt. Da Einwegservietten nicht gebügelt oder separat gefaltet werden müssen, minimiert man den Arbeitsaufwand im Lager.

Letztlich ist in Sachen Handhabung zu sagen: Das Risiko der Verbreitung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen ist keineswegs gegeben. Servietten müssen nicht hin- und her transportiert werden und es besteht somit kein Risiko von möglichen Verunreinigungen.

Zusammengefasst bieten Einwegservietten in der Gastronomie, dem Hotel- und Imbissbereich sowie im Catering zahlreiche Vorteile. Sie sind hygienisch, kostengünstig und umweltfreundlich, bieten eine große Auswahl an Farben und Mustern, sind vielseitig einsetzbar und lassen sich platzsparend lagern. Letztlich bleibt es der Entscheidung des einzelnen Betriebes überlassen, ob dieser Vor- oder Nachteile für sich sehen.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Pro DP Verpackungen. Auf www.pack4food24.de kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Pro DP Verpackungen ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

