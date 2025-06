Gesunde Unternehmen, starke Region

Die „Gesundheitsfreunde“ bringen frischen Wind in die betriebliche Gesundheitsförderung in Oberbayern

München/Landkreis – In einer Zeit, in der der Arbeitsalltag zunehmend von Stress und Bewegungsmangel geprägt ist, erkennen mehr Unternehmen in Oberbayern: Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Doch wie gelingt es, im hektischen Arbeitsalltag nachhaltige Gesundheitsimpulse zu setzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die „Gesundheitsfreunde“, ein junges Expertenteam mit Sitz in München, das sich auf betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) spezialisiert hat.

Hinter den Gesundheitsfreunden stehen Doreen Brüsehaber und Alexander Hawlik. Sie bringen langjährige Erfahrung aus den Bereichen Gesundheitsmanagement, Prävention und Unternehmensberatung mit. Ihr Ansatz: Jedes Unternehmen ist anders – und so sollte auch die Gesundheitsförderung maßgeschneidert sein. „Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Konzepte, die wirklich zu den Menschen und den Herausforderungen vor Ort passen“, erklärt Doreen Brüsehaber.

Das Spektrum reicht von Workshops zu Stressmanagement und Ernährung über Bewegungsangebote bis hin zum achtsamen Leben und Arbeiten. Auch digitale Formate und hybride Lösungen gehören zum Portfolio. „Viele Beschäftigte wünschen sich flexible Angebote, die sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen“, so Alexander Hawlik.

Die Gesundheitsfreunde sind in München und zahlreichen Landkreisen Oberbayerns aktiv – von Ebersberg über Starnberg bis nach Rosenheim und Bad Tölz. „Uns ist wichtig, dass wir Unternehmen persönlich und ortsnah betreuen können“, betont Hawlik. In den Firmen, besonders in mittelständischen Betrieben, sei der Bedarf an unkomplizierten, praxisnahen Lösungen groß.

Mehr als ein Trend: Warum BGF für Unternehmen lohnt

Die Vorteile für Unternehmen liegen auf der Hand: Weniger Fehlzeiten, höhere Motivation, ein besseres Betriebsklima und ein positives Arbeitgeberimage. „Gesunde Mitarbeitende sind das Fundament für nachhaltigen Unternehmenserfolg“, sind sich die Gründer einig. Auch die Beschäftigten profitieren: Sie erleben Wertschätzung, fühlen sich fitter und zufriedener im Job. Darüber hinaus ist betriebliche Gesundheitsförderung auch wirtschaftlich sinnvoll: Der Return on Invest (ROI) liegt nachweislich bei 1:2,7 Euro – das heißt, jeder investierte Euro bringt im Durchschnitt 2,70 Euro zurück (Quelle: Initiative Gesundheit und Arbeit (iga), Report 40, 2019).

Wer mehr über die Angebote der Gesundheitsfreunde erfahren möchte, findet Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf der Website www.gesundheitsfreunde.com. Unternehmen aus der Region sind eingeladen, sich unverbindlich beraten zu lassen – ob für einen ersten Gesundheitstag oder ein langfristiges BGF-Konzept.

Die Gesundheitsfreunde, Brüsehaber & Hawlik GbR, mit Sitz im Landkreis München sind zertifizierte Experten für betriebliche Gesundheitsförderung und unterstützen Unternehmen, Organisationen, Krankenkassen sowie Vereine dabei, die mentale und körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter oder Mitglieder nachhaltig zu stärken.

Das Unternehmen wird von Doreen Brüsehaber und Alexander Hawlik geleitet, die gemeinsam über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung verfügen und ihre Kompetenzen in den Dienst gesunder und leistungsfähiger Teams stellen.

Kontakt

Brüsehaber & Hawlik GbR

Doreen Brüsehaber

Am Jägereck 32

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

01712126653



http://www.gesundheitsfreunde.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.