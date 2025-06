nLighten ernennt Christophe Thioux zum Chief Commercial Officer

Amsterdam, 4. Juni 2025 – nLighten, eine führende digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in ganz Europa entwickelt und betreibt, hat Christophe Thioux zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Als neuestes Mitglied des Führungsteams wird Thioux für Umsatzsteigerung, Skalierung des Geschäftsbetriebs und Kundenbindung verantwortlich sein. Während nLighten durch den Ausbau seines Rechenzentrumsnetzwerks in ganz Europa die Zukunft einer nachhaltigen, souveränen Edge-Infrastruktur weiter neu definiert, wird er die Markteinführung und Ökosystementwicklung vorantreiben.

Christophe Thioux verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich digitale Infrastruktur und blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Wachstums- und Innovationsförderung von Rechenzentren zurück. Zuletzt war er als Vice President of Sales (EMEA) bei Equinix tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei der Erschließung neuer Marktsegmente, dem Aufbau von Deep-Tech-Ökosystemen und der Weiterentwicklung von Cloud- und KI-fähigen Infrastrukturen spielte. Darüber hinaus bekleidete er leitende Positionen bei Cisco WebEx und engagierte sich für Startups als Vorstandsmitglied von French Tech Amsterdam aktiv.

Von Amsterdam aus leitet Thioux die Vertriebsteams in sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen nLighten-Märkten.

Christophe Thioux, CCO bei nLighten, sagte zu seiner Ernennung:

„Ich freue mich darauf, bei nLighten einzusteigen und einen Beitrag ihrer mutigen Mission zu leisten, digitale Infrastruktur näher an die Nutzerinnen und Nutzer zu bringen. Angesichts der Tatsache, dass Edge-Computing zu einem Eckpfeiler der digitalen Zukunft Europas wird, ist nLighten einzigartig positioniert, um Innovationen voranzutreiben, bei denen Agilität, Nachhaltigkeit und Souveränität im Mittelpunkt stehen.“

Harro Beusker, CEO und Co-Founder von nLightent:

„Wir freuen uns sehr, Christophe im Führungsteam willkommen zu heißen. Als erfahrener Manager mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsorganisationen in ganz Europa kommt Christophe in einer entscheidenden Phase zu nLighten. Aktuell bauen wir unsere Präsenz in Europa aus und gehen damit auf die steigende Nachfrage nach lokaler, zuverlässiger und souveräner digitaler Infrastruktur ein.

Über nLighten

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

