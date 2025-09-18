Gesunde Zusammenarbeit & starke Teamkultur mit yayworks

Neues Beratungsduo unterstützt Unternehmen in Sachen Kommunikation und bringt mehr „yay“ in den Arbeitsalltag

Heidelberg, 17. September 2025 – Was brauchen Mitarbeitende, um mit Freude und Motivation zur Arbeit zu kommen – auch in Zeiten von Fachkräftemangel, Krisen und permanentem Wandel? Diese Frage steht im Zentrum von yayworks, einem neuen Beratungsangebot aus Heidelberg. Dahinter stehen Lisa O’Connor-The und Katharina Brenner – zwei erfahrene Kommunikationsexpertinnen, die sich auf gesunde Zusammenarbeit, nachhaltige Veränderung und wirksame Teamkommunikation spezialisiert haben.

„Viele Organisationen stecken Energie in Prozesse, vergessen dabei aber oft die Menschen“, sagt Mitgründerin Katharina Brenner. „Wir sind aber überzeugt: Mit Freude und Begeisterung zur Arbeit zu kommen, ist kein Bonus, sondern Grundbedingung für Wandel, Innovation und Zukunftsfähigkeit in Unternehmen.“

Das Beratungsangebot richtet sich an Unternehmen, die ihre interne Kommunikation verbessern, Teams stärken oder Veränderungsprozesse begleiten möchten. yayworks kombiniert strategische Kommunikationsberatung mit kreativer Workshop-Moderation. Die Leistungen reichen von Feedbacktrainings über Führungskräfteworkshops bis zu Formaten rund um Resilienz und Innovationsfreude im Team. Auch die Umsetzung von Maßnahmen bieten die beiden Gründerinnen aus einer Hand.

Wachsende Nachfrage nach Kulturarbeit in Unternehmen

Der Bedarf ist hoch: Laut DAK-Gesundheitsreport 2024 sind psychische Erkrankungen weiterhin die häufigste Ursache für Langzeitausfälle im Job. Gleichzeitig wächst die Erwartung an Führungskräfte und HR-Teams, gesunde und sinnvolle Arbeitsbedingungen zu schaffen. „Gen Z bringt dieses Thema ganz selbstverständlich mit – sie fragen nicht ob, sondern wie Unternehmen gesunde Zusammenarbeit möglich machen“, sagt Lisa O“Connor-The.

yayworks setzt genau hier an – mit einem Portfolio, das sowohl für kleine Unternehmen wie Start-ups oder NGO“s als auch für größere Organisationen funktioniert. „Wir denken nicht in Einzel-Events, sondern in Prozessen – unsere Angebote sind individuell anpassbar und schlank gehalten, aber darauf ausgerichtet, nachhaltige Veränderungen bei unseren Kunden zu erzielen“, so Lisa O“Connor-The.

Über yayworks

yayworks ist eine 2025 gegründete GbR mit Sitz in Heidelberg. Das Team berät Unternehmen in Fragen der Teamkommunikation, Führung und Zusammenarbeit. Ziel ist es, Arbeitskulturen zu gestalten, in denen Menschen gern wirken – und die dadurch resilienter, innovativer und zukunftsfähiger werden.

Weitere Infos & Kontakt:

