Carlson VC bringt Equinity Vision für Pferdegesundheit

Equinity Vision nutzt KI-Kameratechnik, um Pferde rund um die Uhr zu überwachen und Gesundheitstrends frühzeitig zu erkennen.

Warschau/Monaco, 18. September 2025

Carlson Investments SE berichtet, dass sein Portfoliounternehmen Equinity Solutions Equinity Vision auf den Markt bringt, ein KI-gestütztes Kamerasystem, das direkt im Pferdestall installiert wird und eine kontinuierliche Überwachung der Pferdegesundheit sowie eine vorausschauende Beobachtung von Fohlengeburten ermöglicht. Durch die frühzeitige Erkennung kritischer Gesundheitsprobleme wie Koliken, der häufigsten Ursache für vorzeitigen Tod bei Pferden, erlaubt Equinity Vision rechtzeitiges Eingreifen, verbessert die Genesungschancen erheblich und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Pferden bei.

Über das System

Equinity Vision richtet sich an alle Pferdebesitzer und Züchter, einschließlich Stuten, Hengsten, Sport- und Freizeitpferden. Zu den Hauptfunktionen gehören:

– 24/7 Kameraüberwachung für Echtzeitinformationen zur Gesundheit

– Wahrscheinlichkeitsbasierte Warnungen zur bevorstehenden Fohlengeburt

– Früherkennung von Verhaltensänderungen, verminderter Aktivität oder Stressanzeichen

– Keine zusätzlichen Geräte am Pferd erforderlich

– Flexible Installation im Stall und anderen Pferdeumgebungen

Durch kontinuierliche Kamerabeobachtung wendet Equinity Vision KI-Algorithmen an, um Parameter wie Körperhaltung, Aktivitätsniveau, Atemfrequenz und allgemeines Verhalten zu bewerten. Die verarbeiteten Daten werden direkt an eine mobile Anwendung gesendet und liefern konkrete Benachrichtigungen wie:

– „Warnung: Pferd zeigt starke Unruhe“

– „Atemfrequenz deutlich erhöht“

– „Es besteht eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fohlengeburt in 5 Stunden beginnt“

Funktionen der mobilen Anwendung

Die App ergänzt das Kamerasystem durch:

– Verwaltung individueller Pferdeprofile

– 24/7 Online-Videoüberwachung und Aufzeichnung

– Benachrichtigungen zum Verlauf der Fohlengeburt bei Zuchtstuten

– Gesundheitswarnungen, einschließlich früher Kolik-Erkennung, Verletzungsrisiken oder ungewöhnlicher Unruhe

Über Equinity Solutions

Equinity Solutions entwickelt technologiegestützte Plattformen, die Bildgebungssysteme mit künstlicher Intelligenz kombinieren, um die Überwachung der Pferdegesundheit zu verbessern. Das Flaggschiffprodukt Equinity Vision unterstützt Pferdebesitzer und Züchter weltweit bei der frühzeitigen Erkennung von Gesundheitsrisiken und der vorausschauenden Überwachung von Fohlengeburten, wodurch das Wohlbefinden und die Sicherheit der Pferde gesteigert werden.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

