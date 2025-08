GeWaPur präsentiert die neue AquirisPro 600 GPD Osmoseanlage: reinstes Wasser für Aquarium & Zuhause

Zwei Welten. Ein Wasser. Die neue 5-stufige Umkehrosmoseanlage liefert reines Wasser für Aquarien und den Haushalt – mit einer Leistung von 94 Litern pro Stunde.

Wasser ist lebenswichtig – und muss daher für private wie auch gewerbliche Nutzungen hohe Anforderungen erfüllen. Denn nur klares, reines Wasser ohne Verunreinigungen gewährleistet die erforderliche gesundheitliche und industrielle Qualität. Eine Qualität, die sich dank der einzigartigen Osmoseanlage AquirisPro 600 GPD von GeWaPur erreichen lässt. Dabei garantiert die neueste Produktentwicklung in der umfangreichen Angebotspalette des hessischen Fachunternehmens für Wasseraufbereitung nicht nur allen Aquarienbewohnern beste Lebensbedingungen. Sondern eignet sich auch für den täglichen Trinkgenuss oder die Zubereitung hochwertiger Babynahrung.

Mit ihrer Osmoseanlage für Aquarium und Haushalt bietet die GeWaPur ihren Kunden erneut ein innovatives, leistungsstarkes System zur optimalen Wasseraufbereitung. Die moderne 5-stufige Umkehrosmosetechnologie überzeugt mit einer außergewöhnlichen Filterleistung von rund 94 Litern pro Stunde / 600 GPD. Und ist dadurch in der Lage, bis zu 99 Prozent aller Schadstoffe, Schwermetalle, Bakterien oder sonstiger Fremdpartikel rückstandslos zu entfernen. Für maximale Effizienz sorgt die geräuscharme Hochdruckpumpe, für eine lange Lebensdauer die automatische Spülfunktion der eingebauten RO-Membran. Die jederzeitige Verfügbarkeit der Wasservorräte stellt die intelligente Steuerung des Sieben-Liter-Tanks sicher. Sensible Sensoren erkennen seinen Füllstand und schalten die Osmoseanlage bei Wassermangel ebenso ab wie bei randvollen Tanks. Über all dies hinaus punktet die AquirisPro 600 GPD mit einem präzisen Manometer zur Drucküberwachung, pulverbeschichteten Metallgehäuse und robuster Bauweise. So profitieren ihre Besitzer von einer optimalen Wasserqualität selbst für empfindliche Fische und Pflanzen in Süß- wie auch Meerwasseraquarien. Sowie der Möglichkeit, stets auf geschmacklich einwandfreies, komplett geruchloses Trinkwasser zurückzugreifen.

2013 gegründet, hat sich die GeWaPur von Beginn an auf zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen für die Aufbereitung von Wasser spezialisiert. Stets die aktuellen Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse im Blick, steht die Produktentwicklung des erfolgreichen Unternehmens aus Langgöns nie still. So wuchs mit Ansehen und Nachfrage auch das Sortiment des Unternehmens an leistungsstarker, nutzerfreundlicher Technologie. Ob für Aquaristik, Haushalt oder Gewerbe: Interessenten finden nachhaltige, langlebige Lösungen für individuelle Anforderungen. Und bei Fragen stets einen kompetenten, erstklassigen Kundenservice. Wer auf der Suche nach Wasserfiltersystemen, Entsalzungs- oder Enthärtungsanlagen, Ionenaustauschgeräten oder Membranen erster Güte ist, findet im Fachhandel oder Onlineshop der GeWaPur garantiert das Passende für seinen Bedarf. So wie die Neuheit AquirisPro 600 GPD – für reines, klares Wasser in Aquarium und Haushalt.

Seit nun mehr als 10 Jahren hat sich die Gewapur GmbH & Co. KG mit einem breiten Sortiment auf den Bereich der Wasseraufbereitung spezialisiert. Die GeWaPur konzentriert sich seit ihrer Gründung 2013 auf den Vertrieb von qualitativ hochwertigen Produkten sowie einen exzellenten Kundenservice und konnte sich schnell als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen und Institutionen etablieren, die auf zuverlässige Wasseraufbereitungslösungen angewiesen sind.

Kontakt

Gewapur GmbH & Co. KG

Patrick Geller

Pfingstweide 1

35428 Langgöns

+4964429559090

–



https://gewapur.de/

Bildquelle: @ Patrick Geller