Ubisense treibt Expansion im deutschen Industrie- und Verteidigungsmarkt voran

Echtzeit-Transparenz für Produktion, Logistik und Sicherheitsprozesse durch offene, skalierbare Integration, Digital-Twin-Funktionalität und Konfigurierbarkeit

Düsseldorf, 05. August 2025 – Ubisense, der führende Softwareanbieter für Digitale Fabrik Lösungen und Echtzeit-Ortungssysteme (RTLS), verstärkt seine Marktaktivitäten in Deutschland. Mit der Plattform SmartSpace® und der Ultra-Wideband-Technologie DIMENSION4™ ermöglicht Ubisense präzise Prozesssteuerung, transparente Abläufe und maximale Rückverfolgbarkeit – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in Industrie und Verteidigung.

Bereits heute vertrauen weltweit führende Automobil- und Luftfahrtunternehmen auf die Lösungen von Ubisense. Um beispielsweise durch den Verzicht auf manuelle Barcode-Scans in der Automobilherstellung rund 6 Sekunden pro Arbeitsschritt einzusparen – das entspricht mehreren hundert Stunden pro Monat bei reduzierter Fehlerquote und verbesserter Prozesssicherheit.

„Der deutsche Markt verlangt Lösungen, die nicht nur effizient, sondern auch auditfest, skalierbar und zukunftssicher sind – gerade in hochregulierten Branchen wie der Luftfahrt oder Verteidigung. Genau hier setzen wir mit SmartSpace® und unserer Sensortechnologie an.“

– Jodie Wellershaus, IoT Consultant DACH, Ubisense

Technologischer Mehrwert im Überblick

– Werkzeugsteuerung: Automatische Aktivierung in autorisierten 3D-Zonen – kein manuelles Scannen mehr notwendig

– Standardberichte sofort einsatzbereit: Von einfachen Verweilzeitberichten über Heatmaps und Yamazumi-Diagrammen bis hin zu Sankey- und Chors-Flow-Visualisierungen – SmartSpace unterstützt Sie beim Data Mining Ihrer Prozessabläufe.

– Flexible Linienführung: Live-Daten für dynamisches Taktmanagement und Echtzeitreaktion auf Prozessverzögerungen

– Systemintegration: Nahtlose Anbindung an MES-, ERP- und Qualitätsmanagementsysteme über zahlreiche standard APIs

– Sicherheit & Compliance: Kontrolle sensibler Bereiche in Verteidigungsumgebungen durch Zone-Monitoring & Nutzungsfreigaben

„Die API-reiche, skalierbare SmartSpace-Plattform ermöglicht es Anwendern in Rekordzeit, physische Arbeitsabläufe digital zu modellieren – das differenziert das Angebot von Ubisense von Anbietern reiner Ortungslösungen. Die low-code Platform lässt sich einfach konfigurieren, um hochindividuelle Prozesse und Anlagenlayouts abzubilden, bis hin zur vollständigen Werksabdeckung, vom Wareneingang bis zum fertigen Produkt. SmartSpace schafft vor allem eins: Qualität – und damit Vertrauen in die Prozesse, in die Sicherheit und in die Datenbasis für strategische Entscheidungen.“

– Chris Mitchell, Senior Enterprise Account Director, Ubisense

Fokus Deutschland: Mit voller Kraft für die Schlüsselbranchen

Ubisense baut die Aktivitäten im deutschsprachigen Raum systematisch aus, mit lokalem Vertriebssupport, branchenspezifischen Lösungspaketen und einem erweiterten deutschsprachigen Informationsangebot. Ziel ist es, Unternehmen aktiv bei der Umsetzung von Industrie 4.0-Initiativen, der Steigerung von Transparenz und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: www.ubisense.com

Ubisense’s SmartSpace® empowers complex environments with improved visibility, automation, safety alerts, and seamless technology integration.

