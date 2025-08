So sparen Verwaltungen mit digitalen Aufrufsystemen

Smartes Rathaus

Lange Wartezeiten und unübersichtliche Abläufe gehören in modernen Verwaltungen der Vergangenheit an. Mit digitalen Aufrufsystemen sorgt die komma,tec redaction GmbH für mehr Effizienz, Transparenz und Bürgerfreundlichkeit in deutschen Rathäusern.

Moderne Besuchersteuerung mit System

Die neue Lösung ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, sich bequem online oder vor Ort am Terminal anzumelden. Der weitere Ablauf wird automatisch koordiniert: Auf Displays erscheinen Informationen zur Wartenummer, dem zugewiesenen Raum sowie aktuelle Hinweise – übersichtlich und leicht verständlich. Das reduziert nicht nur Wartezeiten, sondern auch Rückfragen und Frust.

Nahtlose Kommunikation in Echtzeit

Digitale Anzeigen im Eingangsbereich, an Fluren oder direkt an den Türen leiten Besucher gezielt und aktuell durch das Gebäude. Änderungen bei Öffnungszeiten oder Raumanpassungen lassen sich sofort und zentral einspielen. So bleibt die Verwaltung stets flexibel und handlungsfähig – selbst bei kurzfristigen Änderungen.

Alles aus einer Hand

Von der individuellen Beratung über die Bereitstellung der Hardware bis hin zur zentralen Steuerungssoftware bietet komma,tec redaction ein Komplettpaket für moderne Behördenkommunikation. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Verwaltung aller Inhalte und lässt sich problemlos erweitern – ganz ohne zusätzliche Lizenzen oder technischen Mehraufwand.

Effizient, transparent und bürgernah

Digitale Aufrufsysteme sorgen für klare Abläufe, reduzieren Fehlerquellen und schaffen eine offene, serviceorientierte Atmosphäre. Sie entlasten Mitarbeiter und steigern gleichzeitig die Zufriedenheit der Besucher. Damit wird das digitale Rathaus zur Realität – heute schon.

Jetzt digital durchstarten!

Machen Sie Ihre Verwaltung fit für die Zukunft – mit modernen Aufrufsystemen und digitalen Informationslösungen. Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren Experten und entdecken Sie, wie einfach Digitalisierung sein kann.

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

So erreichen Sie uns:

+49 40 303 75 18 0

vertrieb@kommatec-red.de

Ausführliche Informationen zu Digitalen Aufrufsystemen:

Smartes Rathaus: So sparen Verwaltungen mit digitalen Aufrufsystemen

Smart Screen Thinking

Kommunikationsberatung, Technik, Installation, Software, Content & Support

vom Digital Signage Anbieter komma,tec redaction

Von der Beratung über die Technik bis zur Inhaltssteuerung: Wir liefern komplette Displaylösungen für Unternehmen & öffentliche Einrichtungen – individuell geplant, zentral verwaltet.

Mit unserer Software Display Star steuern Sie Inhalte auf unterschiedlichen Displays:

Digitale Schwarze Bretter, Digitale Türschilder, Empfangsbildschirme und viele mehr.

Einfach, flexibel, skalierbar!

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://www.kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Fei Cheng

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.