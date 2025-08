Präzisionsteile und Baugruppen

Martin Höhn GmbH

Seit über fünf Jahrzehnten steht der Name HÖHN für anspruchsvolle Präzisionsteile – gefertigt von einem familiengeführten Mittelstandsbetrieb mit internationaler Reichweite. Die Martin Höhn GmbH, gegründet 1973, hat sich zu einer renommierten Top-Adresse entwickelt – dank geballtem Know-how, modernster Fertigungszentren und klarer Ausrichtung.

Abseits eines reinen Lohnfertigers überzeugt das Unternehmen durch einen umfassenden Produktservice mit eigenem Vorrichtungsbau, Baugruppenmontage und leistungsstarker Logistik. So gewährleistet HÖHN kurze Wege, hohe Termintreue und eine lückenlose Prozesskette aus einer Hand.

Kernkompetenzen

Die MartinHöhn GmbH bietet ein breites Spektrum moderner Fertigungsverfahren – darunter:

-Drehen (mit bis zu 30 CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten) für Klein- und Großserien aus schwer zerspanbaren Werkstoffen

-3 /4 /5 Achs Fräsbearbeitung: Schalt-, Dosier- oder Reglergehäuse, Steuer- und Ventilblöcke, verschiedenste Hebel, Nocken und vieles mehr

-Schleifen: Durchgangs-, Spitzenlos , Flach und Innen /Außenrundschleifen mit µ-Präzision und automatisierter Qualität

-Laserschweißen: punktgenau, reproduzierbar, optisch hochwertig – für Anwendungen mit maximaler Stabilität & minimaler Materialverformung

-Baugruppenmontage inkl. Montage von Eigen-, Kauf- und Beistellteilen mit Techniken wie Einpressen, Verstemmen, Nieten, Gravur, Branding etc.

-Passgenaue Spannvorrichtungen für sichere Prozesse und wirtschaftliche Fertigung

-Oberflächenveredelung & Beschriftung: Eloxieren, Verzahnen, Gleitschleifen bis Laserbeschriftung und Pulverbeschichtung

Was HÖHN besonders macht – Alleinstellungsmerkmale

-Integrierte Prozesskette: HÖHN liefert weit mehr als Einzelteile – von Materialbeschaffung über Konstruktion, Fertigung, Veredelung bis zur Logistik. Damit minimieren Kunden Schnittstellen und verringern Durchlaufzeiten

-Partnerschaftliche Unternehmenskultur: Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Teamgeist und Offenheit prägen seit Generationen die Zusammenarbeit – sowohl intern als auch mit Kunden

-Technologische Innovationskraft: Permanente Investitionen in moderne Bearbeitungsverfahren – ob 5 Achs Fräsen, Laserschweißen oder eigener Vorrichtungsbau

-Zertifizierte Qualität & Nachhaltigkeit: nach ISO 9001:2015 sowie ISO 14001:2015 zertifiziert

Für wen ist HÖHN der richtige Anbieter?

Für Kunden, die:

-höchste Präzision und Maßhaltigkeit bei anspruchsvollen Bauteilen erwarten,

-individuelle Lösungen benötigen – vom Einzelstück bis zur Serie,

-Wert auf Nachhaltigkeit, geprüfte Qualität und partnerschaftlichen Service legen,

-kurze Kommunikationswege, flexible Anpassung und Termintreue schätzen.

Zielbranchen und Anwendungsbereiche

Präzisionsteile von HÖHN kommen in allen denkbaren Branchen zum Einsatz:

-Abfüll- & Verpackungstechnik

-Bahn- & Schienenverkehr

-Fördertechnik & Fluidtechnik

-Kraftfahrzeuge & Motorsport

-Lebensmittel, Pharma & Chemie

-Maschinenbau & Anlagenbau

-Umwelt-, Energie- & Pumpentechnik

-Luft- & Raumfahrt

-Ventiltechnik & Logistiklösungen

HÖHN liefert passgenaue Lösungen für alle Anwendungen, in denen Präzision, Zuverlässigkeit und langlebige Funktionalität gefragt sind.

Fazit – Warum HÖHN überzeugt

-Höchste Präzision durch breit aufgestellte Fertigung mit engem Toleranzmanagement.

-Nahtlose Prozesskette von der Idee bis zur weltweiten Lieferung.

-Innovations- und Investitionskraft, kombiniert mit bodenständigem Familienethos.

-Branchenübergreifende Expertise: von Prototypen bis High Volume Serien, individuell zugeschnitten.

HÖHN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung anspruchsvoller Präzisionsteile aus Metall und Sonderwerkstoffen. Der Name steht für höchste Qualität, vielfältige Bearbeitungsverfahren und ein Team mit Leidenschaft fürs Handwerk. Getragen von Werten wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Teamgeist sowie Neugier und Offenheit, verfolgt HÖHN eine werteorientierte Unternehmensführung. Das Ziel: Aus Kundenideen das Beste – oder noch mehr – herauszuholen. Mit Weitsicht und einem stabilen Wertekompass ist HÖHN weltweit ein geschätzter Partner.

