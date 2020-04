GEZE macht Meter beim Ditzinger Lebenslauf: Unterstützung für den Mukoviszidose e.V.

Leonberg, 23. April 2020. Auch in diesem Jahr nehmen zahlreiche GEZE Mitarbeiter am Ditzinger Lebenslauf teil. GEZE wird jeden von ihnen gelaufenen Kilometer mit einer Spende an Mukoviszidose e.V. vergüten. 2020 wird der Lebenslauf nicht als gemeinsames Event stattfinden, sondern die Spenden-Challenge wird via Internet und App koordiniert. Die Teilnehmer laufen jeweils für sich allein. Die Challenge findet vom 22. April bis zum 3. Mai statt.

Support der GEZE Mitarbeiter

Der Ditzinger Lebenslauf findet bereits seit 1999 statt. Mit dem Lauf-Event sammelt der Mukoviszidose Landesverband Baden-Württemberg Spenden für Therapie- und Forschungsmaßnahmen, um die Lebensqualität der Menschen, die an der seltenen Krankheit leiden, zu verbessern. Seit über zehn Jahren laufen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik-Spezialisten GEZE aus Leonberg mit. Als Sponsor honoriert GEZE jeden gelaufenen Kilometer mit einer Spende. Im vergangenen Jahr kamen so 4.500 Euro zusammen.

Lebenslauf 2020 in neuem Format

Gabi Bauer, Leitung Internationales Marketing bei GEZE, sagt: “Wir freuen uns sehr, dass die Veranstalter des Ditzinger Lebenslaufs einen Weg gefunden haben, wie sich die Lauf-Challenge trotz Corona-Pandemie auch 2020 umsetzen lässt. Natürlich sind wir dieses Jahr wieder als Sponsor dabei und ermuntern unsere Mitarbeiter, so viele Kilometer wie möglich zu erlaufen – selbstverständlich gemäß den geltenden Bestimmungen für den Aufenthalt im Freien.” Auch dieses Jahr werden zahlreiche GEZE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Lauf-Challenge für die gute Sache teilnehmen. Sie dabei zu unterstützen und sich gleichzeitig in der Region zu engagieren ist für GEZE fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

ÜBER GEZE:

Wir sind ein innovatives, weltweites Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. So bieten wir innovative und modernste Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik. Mit unserer Branchen- und Fachkenntnis erzielen wir herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. Wir entwickeln und fertigen am Stammsitz in Leonberg.

Fertigungsstätten befinden sich auch in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt bieten wir maximale Kundennähe und exzellenten Service überall. In Deutschland haben wir sechs Niederlassungen. Unser Gruppenumsatz beträgt über 448 Mio. Euro.

