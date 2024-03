Ginique – Das Komplettset für individuelle Gin-Kreationen bereichert die Tasting- und Eventbranche

Abseits des Wettbewerbs: Durch Interaktivität und Individualität neue Einnahmequellen schaffen.

– Das neue Gin-Tasting-Set mit dem Gäste ihren eigenen Gin kreieren können

– 24 einzeln destillierte Botanicals für individuelle Geschmackskreationen

– Neue Einnahmequellen durch maßgeschneiderte Tasting-Events undTeambuilding-Konzepte

In einer Welt, in der das Besondere und Persönliche immer mehr geschätzt wird, setzen die Heimat Heroes aus dem Münsterland neue Maßstäbe in der Eventbranche. Mit der Vorstellung des „Ginique“ Sets auf der renommierten Internorga Messe in Hamburg zeigten sie, wie Tastings im Jahr 2024 eine neue Dimension der Interaktivität und Personalisierung erreichen können. Dieses innovative Set ermöglicht es Gastronomen, Barbesitzern und Event-Managern, ihren Kunden nicht nur ein Gin-Tasting, sondern die Kreation ihres eigenen, einzigartigen Gins anzubieten – eine Premiere, die das Potenzial hat, die Gastronomie- und Eventlandschaft nachhaltig zu verändern.

Das „Ginique“ Set revolutioniert das Gin-Tasting mit einer noch nie da gewesenen Tiefe der Personalisierung: Es umfasst 24 sorgfältig ausgewählte, einzeln destillierte Botanicals – darunter seltene und exotische Zutaten wie Kiefernnadeln oder Hibiskusblüte -, ein speziell entwickeltes Gin-Basis-Destillat für harmonische Geschmackskreationen sowie umfangreiches Zubehör, das jedes Tasting-Event zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Durch das Angebot maßgeschneiderter Tasting-Events mit dem „Ginique“ Set können Gastronomiebetriebe und Eventveranstalter sich nicht nur deutlich vom Wettbewerb abheben, sondern auch innovative Wege zur Umsatzsteigerung beschreiten. Insbesondere die Möglichkeit, bei Firmenevents individuelle Gin-Kreationen zu entwerfen, hat sich als attraktives Angebot für Teambuilding und Kundenbindung bewährt, das die kreative Zusammenarbeit fördert und gleichzeitig für einzigartige Erinnerungen sorgt.

„Die Begeisterung und das positive Feedback von über 2.000 Teilnehmern unserer eigenen Gin-Tastings bestätigen den einzigartigen Wert des „Ginique“ Sets. Kunden schätzen vor allem die Möglichkeit, interaktiv in die Welt des Gins einzutauchen und am Ende des Tastings eine Flasche mit ihrer eigenen, individuell kreierten Gin-Sorte mit nach Hause nehmen zu können. Diese persönliche Note und das neuartige Erlebnis haben dazu beigetragen, eine starke Kundenbindung und Mundpropaganda zu erzeugen“, sagt Geschäftsführer Björn Bochinski.

„Als Veranstalter von ‚Single Malt Scotch Whisky‘ Tastings & Workshops war ich Gin gegenüber eher nicht so aufgeschlossen. Seitdem ich das ‚Ginique Tasting Set‘ nutze, hat sich allerdings nicht nur meine Zielgruppe deutlich vergrößert, sondern meine Einstellung zu Gin umso mehr. Mein Lieblings-Tasting als Veranstalter bleibt zwar ‚Whisky & Käse‘, auf Platz 2 liegt dann aber direkt Kreiere Deinen eigenen Gin“, berichtet Philipp von whisky84grad.de. Diese Erfahrung zeigt, wie das „Ginique“ Set dazu beitragen kann, das Angebot von Veranstaltern zu diversifizieren und neue Kundensegmente zu erschließen.

Für Gastronomen, Event-Manager & Hoteliers, die nach neuen Wegen suchen, ihre Dienstleistungen auszubauen und das Kundenerlebnis signifikant zu verbessern, stellt das „Ginique“ Set eine herausragende Möglichkeit dar.

Alle Produkte sind über den Onlineshop unter https://www.heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Über Heimat Heroes:

Das Start-up Heimat Heroes aus Schöppingen stellt hochwertige Liköre und Gin her. Durch regionale Zutaten und erstklassige Rezepturen aus dem Münsterland entstehen Produkte mit einzigartigem Geschmack. Macher der Marke Heimat Heroes sind Björn Bochinski, Frank Wigger und Friedhelm Egbert. Im Juni 2021 eröffneten sie gemeinsam einen Schnaps Store in Münsters City. Im zugehörigen Tasting Raum bietet Heimat Heroes regelmäßig Tasting-Events an. Teilnehmende erfahren mehr über die Getränke, deren Herstellung und Rezepturen und kreieren beispielsweise ihren eigenen Gin, tauchen ein in die facettenreiche Welt des Whiskys oder erleben den perfekten Wohlfühlsonntag beim Kaffee, Kuchen und Likör-Tasting. Alle Produkte sind über den Onlineshop unter heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

