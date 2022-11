Glamox bekommt in Berlin den Best of the Best Red Dot Award für den neuen Markenauftritt überreicht

Hildesheim, 3. November 2022 – Gemeinsam mit dem Designpartner Knowit Experience wurde Glamox in diesem Jahr mit dem Best of the Best Red Dot Award in der Kategorie Brand & Communications ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung am 28.10.2022 erhielt Glamox den Red Dot Award im Berliner Konzerthaus überreicht. Der Preis wurde lediglich an drei eingereichte Beiträge vergeben, die aus über 9.000 Einsendungen aus über 50 Ländern von der Jury ausgewählt wurden. Glamox erhielt als einziges norwegisches Unternehmen den Best of the Best Award.

„Wir haben uns darauf konzentriert, etwas zu schaffen, das uns vom Wettbewerb abhebt und das Glamox wirklich positioniert – das widerspiegelt, wer wir sind und was wir tun. Dies, kombiniert mit guter Handwerkskunst, hat Knowit Experience wirklich realisiert”, sagt Astrid Simonsen Joos, CEO der Glamox Gruppe.

Die neue visuelle Identität von Glamox hat bereits internationale Anerkennung erhalten, mit zwei Nennungen bei den ADC 101st Awards für Rebranding und Logo und einer Nominierung bei One Show. Darüber hinaus wurde der neue Markenauftritt im Oktober auf der IDC, Norwegens größter Fachkonferenz für Industriedesign, als “Visual Identity of the Year” ausgezeichnet.

„Dies zeigt, dass Knowit Experience Designprojekte von internationalem Standard liefert. Die Entwicklung der neuen visuellen Identität für Glamox war eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, an der wir lange Zeit gearbeitet haben. Wir sind stolz auf die Auszeichnung und auf die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Dies ist ein Meilenstein für uns und ein Grund zum Feiern. Internationale Anerkennung ist immer schön”, sagt CEO Brandsrud von Knowit Experience.

„Das Projekt zur Neugestaltung unseres visuellen Profils hat uns gezeigt, wie wichtig ein guter Dialog während des gesamten Prozesses ist, ebenso wie eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen, um die besten Ergebnisse möglich zu machen. Wir haben jetzt ein visuelles Markenprofil, das nicht nur gut gestaltet ist, sondern sowohl unsere lange Unternehmensgeschichte als auch unsere Visionen für die Zukunft repräsentiert”, kommentiert Nina Hol, Group Marketing Director bei Glamox.

Weitere Informationen unter www.red-dot.org und www.glamox.de

###

Presseinformation zum Download im Word-Format: 2211_Glamox_Preisuebergabe_red-dot-Award

Bild zur Ansicht und Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/sxfIyFQsjPI2DTr?path=%2FGlamox%20Red%20Dot%20Award%20Brand%202022

Bildunterschrift: Foto von der Preisverleihung (von links nach rechts):

Marc Ligeti und Mads Overgaard von Knowit Experience sowie Nina Hol und Silje Kristin Grip von Glamox

Copyright: Glamox

###

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2021 betrug 354 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Lichtplanung & Marketing

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Fax: +49 5121 5291-0

PR-Kontakt

Profil Marketing

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com