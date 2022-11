Kreativer die Lichter nie strahlen – als mit Twinkly

Smart gesteuerte LED-Lichterketten setzen auch in diesem Jahr Advent und Weihnachten in ein einzigartiges Licht

Berlin, im November 2022 – Wenn Lichterketten funkeln, denn sollten es LEDs sein, denn diese verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Weihnachtsbeleuchtungen.1 Mit den App-gesteuerten LED-Lichterketten Strings und Icicle sowie dem Lichtvorhang Curtain von Twinkly kann es in Innen- und Außenbereiche zudem zeitlich gesteuert leuchten – und das ganz individuell, denn jede LED lässt sich einzeln mit Farben und Effekten belegen. Anwender können dabei aus einer Vielzahl an vordefinierten Lichtszenarien auswählen oder selbst kreativ werden und ihr eigenes Design entwerfen. Mit der Twinkly App lassen sich die weihnachtlichen Lichtspender komfortabel einrichten und steuern. Die App ist für iOS und Android verfügbar und kompatibel mit Hey Google, Apple Homekit und Amazon Alexa.

In der Adventszeit fröhlich-bunt, an Heiligabend klassisch in Rot-Grün, an den Feiertagen gemütliches Warmweiß: Per App können bei den Weihnachtsbeleuchtungen – wie bei allen Lichtprodukten von Twinkly – unterschiedlichste Farbkombinationen gewählt und einfach geändert werden. Anwender können dabei ihre Favoriten aus 16 Millionen Farben selbst aussuchen oder auf die Zusammenstellungen von Twinkly zugreifen. Dabei werden unterschiedlichste Designvorlagen und Animationen angeboten, die individuell eingesetzt werden können. Wird beispielsweise der Weihnachtsbaum per Smartphone-Kamera in die App eingelesen, lassen sich exakt an seine Form angepasste Effekte in Farbe, Verlauf und Dynamik erstellen.

Auch bei den Lichtprodukten selbst setzt Twinkly auf Vielfalt. So ist Strings wie eine klassische Lichterkette gestaltet und wird in drei Größen angeboten: In 20 Meter Länge mit 250 LEDs, 32 Meter lang mit 400 LEDs und 48 Meter mit 600 LEDs. Die LEDs sind jeweils fünf mm groß und an einem schwarzen Kabel befestigt. Die besonders flachen Twinkly-Linsen sind mit einem matten Finish versehen, so dass das Licht gleichmäßig verteilt wird. Zudem bieten die RGBW-LED ein besonders breites Farbspektrum, da in jeder Diode einzelne Chips für Rot, Grün, Blau und Weiß enthalten sind. Alternativ ist auch eine Strings-Variante speziell für Fans von weißem Licht erhältlich. Diese Lichterkette ist 32 Meter lang und mit 400 LEDs im Format von 4,3 mm bestückt. Sie leuchtet in sämtlichen Weißtönen von Kaltweiß über Bernstein bis zu Warmweiß. Alle Twinkly Strings lassen sich vielseitig einsetzen, ob am Weihnachtsbaum oder als ganzjähriger Lichtschmuck.

Spezielle Dekorationsmöglichkeiten bieten Icicle und Curtain. So ist Icicle eine fünf Meter breite Lichterkette in Eiszapfenform, mit der sich beispielsweise Fenster und Türen umrahmen lassen. Icicle leuchtet mit 190 LEDs in RGB und Weißtönen inklusive warmweiß. Noch üppiger wird die Dekoration mit Curtain: Der einen Meter lange und 2,1 m breite Lichtervorhang setzt sich aus zehn LED-Strängen mit insgesamt 210 LEDs zusammen. Die Kabel bei Icicle und Curtain sind transparent.

Lichterketten von Twinkly können gekoppelt und gemeinsam gesteuert werden. So lassen sich umfangreiche Lichtszenarien erstellen. Dabei ist zu beachten, dass nur Produkte mit LEDs derselben Farbkategorie miteinander kombiniert werden können, also RGB mit RGB, RGBW mit RGBW sowie AWW und AWW. Eine Kombination beispielsweise von RGB mit RGBW ist nicht möglich.

In Verbindung mit dem separat erhältlichen Twinkly Music, einem USB-Dongle mit eingebautem Mikrofon, können die visuellen Effekte der Lichterkette darüber hinaus mit Weihnachtshits – oder jeder anderen Musik – synchronisiert werden.

Twinkly Strings, Icicle und Curtain haben die Schutzklasse IP44, können in Temperaturbereichen von -15 bis +40 Grad Celsius verwendet werden und sind für In- und Outdoor geeignet. Alle Lichterketten sind mit sparsamen LEDs ausgestattet, die Stromversorgung erfolgt per USB-C.

Preis und Verfügbarkeit

Lichterketten von Twinkly sind im Fachhandel erhältlich. Die UVPs betragen:

Twinkly Strings: Von 149,99 bis 294,99 Euro

Twinkly Icicle: 129,99 Euro

Twinkly Curtain: 129,99 Euro

Twinkly Music: 29,99 Euro

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. Für Distribution und Vertrieb in Deutschland ist die MacLAND Distribution GmbH, Berlin zuständig. Weitere Informationen: https://macland.de/.

1) Siehe Info der Verbraucherzentrale zu energiesparenden Lichterketten: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/strom-sparen/energiesparende-lichterketten-leds-sind-die-beste-wahl-10902

#####

Die Pressemitteilung als Download im Word-Format: 2022_11_Twinkly_Weihnachten

Bildmaterial zum Download: twi1014zz-3-.jpg

####

Über Twinkly

Twinkly bietet dekorative LED-Lichtprodukte, die sich per Smartphone steuern lassen. Bei den Lichterketten und Leuchtdekorationen können LEDs einzeln mit Farben und Effekten belegt werden, so dass nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für kreative Szenarien bestehen. Lichtprodukte von Twinkly können in privaten und gewerblichen Räumen eingesetzt werden. Firmensitz von Twinkly ist in Mailand.

PR-Kontakt:

Profil Marketing

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com