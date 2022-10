Glamox erhält Auszeichnung Visual Identity of the Year

Der neue Markenauftritt von Glamox wurde auf der größten Konferenz für Industriedesign in Norwegen, der IDC, mit dem Design-Award „Visual Identity of the Year“ prämiert

Hildesheim, 27. Oktober 2022 – Das neue visuelle Profil von Glamox wurde Mitte dieses Jahres vorgestellt und kann bereits als preisgekrönt bezeichnet werden: Erst im August gewann Glamox den renommierten Designpreis Best-of-the-Best Red Dot Award in der Kategorie Brand & Communications. Mit der Auszeichnung IDC 22 Visual Identity of the Year erhält Glamox jetzt einen weiteren Award für das ganz neu designte Profil und Markenlogo, das in enger Zusammenarbeit mit dem Designpartner Knowit Experience entstand. Ziel war es, das Erbe und die DNA von Glamox als Unternehmen und Marke beizubehalten und gleichzeitig die visuelle Identität einfacher, leichter und besser an digitale Plattformen angepasst zu gestalten.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung auf der IDC Konferenz für Industriedesign, insbesondere da Glamox in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. Der Award und die damit verbundene Anerkennung macht uns stolz und inspiriert uns, das Beste aus der visuellen Stärke der Marke Glamox und unserer Vision “Creating light for a better life” zu machen”, sagt Nina Hol, Group Marketing Director bei Glamox.

Knowit Experience war Partner von Glamox bei der Entwicklung der neuen visuellen Identität. Zu Knowit Experience gehört das Marken- und Designteam von Creuna, eine der renommiertesten Designagenturen in Norwegen.

„Mit unserer Teamleistung haben wir eine unverwechselbare und neue Identität der Marke Glamox entwickelt, die wir aktuell an unsere Partner und Kunden in allen Märkten kommunizieren. Der Entwicklungsprozess hat gezeigt, wie wertvoll eine vertrauensvolle Partnerschaft und Zusammenarbeit im Streben nach Höchstleistung und Qualität sind”, sagt Silje Kristin Grip, Marketing Manager und Projektleiterin bei Glamox.

Weitere Informationen unter www.idcnorway.com, www.knowit.de und www.glamox.de

###

Bilder und Bildunterschriften:

Foto von der Preisverleihung (von links nach rechts): Anders Ramstad, Audun Elvanes und Christian Ljøen Vassbakk von Knowit Experience, die die Auszeichnung im Namen von Glamox entgegennahmen. Copyright: Tone Molnes

https://profil-marketing.cloud/index.php/s/SZWKWYX4nCj6EfB

Foto von Silje Kristin Grip und Nina A. Hol. Copyright: Glamox

https://profil-marketing.cloud/index.php/s/5S6dR72Qc28bLQo

###

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2021 betrug 354 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

