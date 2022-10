electronica 2022: WECO präsentiert maßgeschneiderte elektrische Verbindungslösungen für Industrie-, Energie- und Automationsprojekte

Robuste Steckverbinder und Klemmen sorgen für höchste Sicherheit und Stabilität in nahezu allen Industrieanwendungen

Hanau, im Oktober 2022 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, stellt vom 15. bis 18. November 2022 auf der electronica in Halle B3, Stand 111 sein umfangreiches Portfolio für Industrieelektronik und Konsumgüter vor. Im Messefokus stehen dieses Jahr mit „Tailored Solutions“ speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Verbindungslösungen. Dabei verändert und optimiert der Elektronikspezialist Standard-Produkte so, dass sie die Anwendung für den die Kunden erleichtern. Beispielsweise wurden im Rahmen von Gebäudemodernisierungsprojekten die Steckerleisten der Serie 115-F individuell so verändert, dass die Kontakte nun außen liegen. Dadurch wurde eine kostengünstige, robuste und stabile Lösung für Temperaturregler erreicht.

Die individuellen Bauteillösungen des Hanauer Elektronik-Spezialisten werden dabei in verschiedenen Stufen gefertigt: Standardanpassungen können u.a. eine individuelle Beschriftung, unterschiedliche Farben der Formteile, verschiedene Schraubentypen und Beschichtungsoptionen (Gold, Silber etc.) sowie auch Lötstifte mit variablen Längen beinhalten. Leichte Anpassungen hingegen umfassen u.a. die Verwendung vorhandener Komponenten mit neuen Teilen, spezielle Beschichtungen oder unterschiedlich geformten Stifte.

Sonderlösungen für aufwendige Industrieprojekte

WECO steht seit Jahren auch für individuelle Sonderlösungen. Dabei können beispielsweise im Rahmen spezieller Projekte komplett neue Bauteile für spezielle Anforderungen des Kunden nötig werden. Die Erfahrung der Spezialisten, die weltweit agieren, helfen dabei komplett neue Ansätze zu verfolgen, auch für Kleinserien. Ein Beispiel stellt hierzu die im Rahmen eines Automotive-Projekts neu entwickelte Stiftleiste für eine Platine der kommenden Fahrzeuggenerationen dar. Diese Platine regelt das Batterie-Wärmemanagementsystem von E-Automobilen. Für den Steckbereich wurde eine spezielle Variante mit geringster Aufbauhöhe entwickelt, bei der die Stiftleiste direkt in die andere Leiterplatte gesteckt werden kann. Hierbei muss sowohl auf Vibrationsfestigkeit als auch auf eine wiederlösbare Verbindung geachtet werden. Der Vorteil: Die Lösung ist kostengünstig realisierbar, sehr einfach zu montieren und aufgrund der angewendeten, bereits erprobten Technologie auch schnell umsetzbar.

Schwimmende Kontaktelemente

Eine andere Neuentwicklung stellte die Floating Elements-Technologie dar. Die Bauteile haben durch die Nutzung der neuen Technologie die Eigenschaft sich der Oberfläche und deren mechanischer Verformung bei Temperaturunterschieden und bei unterschiedlichen Schmelzpunkten der Lötpaste anzupassen. Durch die Beweglichkeit der einzelnen, meist innenliegenden, metallischen Komponenten können die Bauteile solche Ungenauigkeiten ausgleichen und kompensieren.

Serie 300 mit Strombelastbarkeit bis 135A

Auch die Klemmleisten Serie 300 von WECO stellt ein Novum am Markt dar. Diese eignet sich für alle direkten Leiteranschlüsse und kann als Schraublos-, Schraub- oder Steckverbindung geliefert werden. Darüber hinaus zeichnet die Serie eine spezielle Strombelastbarkeit von 17 bis 135 A aus. Sie ist außerdem glühdrahtbeständig gemäß Hausgerätenorm DIN EN/IEC 60335-1. Das Gehäuse besteht aus nicht entflammbaren Kunststoffen der Flammwidrigkeit V0 und V2 der Klasse UL 94. WECO garantiert damit einen Einsatz in rauesten Industrieumgebungen – gleich ob Automotive, Solarindustrie, Transportwesen oder HVAC-Installationen.

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

