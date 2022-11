Mission Urlaubsvideo: Die 14-Tage-Challenge von AquaSoft

Ein komplettes Urlaubsvideo in nur wenigen Stunden erstellen – mit Unterstützung von AquaSoft wird das zum Kinderspiel

Potsdam, im Oktober 2022 – Wer aus dem Urlaub zurückkommt, kennt das: Die schöne Zeit ist vorbei und auf dem Handy oder dem Rechner warten zig Fotos und Videos darauf, angesehen zu werden. Mit einem Reisevideo bleibt der Urlaub noch besser Erinnerung. Aber wie erstelle ich so ein Video überhaupt? Dafür gibt es jetzt praktische Hilfe: Mit der AquaSoft Urlaubs-E-Mail-Challenge kommt die Unterstützung direkt ins Haus, um ein schönes und interessantes Urlaubsvideo zu erstellen. Dabei muss man nicht 14 Tage komplett vor dem Rechner verbringen: In nur 15 – 30 Minuten täglich verarbeitet man mit den Tipps von AquaSoft Videos und Fotos zu perfekten Urlaubsvideos, ganz ohne Stress.

Das Werkzeug zum Bearbeiten ist vorhanden, aber trotzdem verstauben die schönen Urlaubsfotos auf der Festplatte? Mit der Mission Urlaubsvideo hat AquaSoft einen Motivations-Booster entwickelt, mit dem die Arbeit leicht von der Hand geht – mit täglicher Inspiration, einem detaillierten Leitfaden, praktischen Tipps und persönlichem Support erstellt sich das Video fast wie von selbst.

Leitfaden, Motivation und Support per E-Mail

Gearbeitet wird mit der aktuellen Version von AquaSoft Photo Vision, Video Vision oder Stages. Mitmachen können alle, auch Programm-Neulinge. Für die Challenge reicht sogar die kostenlose Demoversion aus, besser ist es aber, gleich mit einer Vollversion zu arbeiten. Teilnehmer der Urlaubs-Challenge erhalten 14 Tage lang täglich eine E-Mail mit einer Tages-Anleitung als gut lesbares PDF. Darin enthalten sind ein Handlungsleitfaden, Zielvorgaben, praktische Tipps, Hilfen und Anregungen, Links zu Anleitungsvideos und natürlich jede Menge freundliche Motivation. Zusätzlich kann man jederzeit Fragen stellen und Hilfe zum eigenen Projekt vom Support erhalten.

Tipps & Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die “Mission Urlaubsvideo” ist kein herkömmlicher Lernkurs, sondern ein einfacher Fahrplan, der Schritt für Schritt durch das komplette Projekt führt. Einsteiger bekommen jeden Tag Links zu den wichtigsten Grundfunktionen an die Hand. Fortgeschrittene erhalten Tipps, die bei allen Projekten schneller ans Ziel führen.

Die Challenge ist so angelegt, dass man mit etwa 15 bis 30 Minuten pro Tag nach 14 Tagen sein Urlaubsvideo vorführen kann. Wie viel Zeit man investiert, hängt natürlich auch von der Menge des Materials und der eigenen Erfahrung ab.

Das Projekt kann jederzeit für eine oder auch mehrere Wochen unterbrochen werden. Wer besonders motiviert ist, der muss nicht warten, sondern kann auch mehrere Schritte an einem Tag erledigen. Starten muss man nicht gleich nach dem Kauf: Die „Mission Urlaubsvideo“ beginnt erst mit dem Druck auf den Start-Knopf im persönlichen Kundenbereich von AquaSoft. Eins ist auf jeden Fall sicher: Mit der 14-Tage-Challenge “verstauben” Fotos und Videos nicht mehr auf dem Handy, Tablet oder Rechner.

Preise und Verfügbarkeit

“Mission Urlaubsvideo: Die 14-Tage-Challenge” ist für 29,90 Euro inkl. MwSt. im Online-Shop von AquaSoft erhältlich. Zur Nutzung wird AquaSoft Photo Vision, Video Vision oder Stages benötigt. Einige Effekte und Arbeitsschritte, die in der Challenge beschrieben sind, lassen sich erst ab Version 13 nutzen.

Weitere Informationen unter: https://www.aquasoft.de/video-vision/mission-urlaubsvideo-die-14-tage-challenge

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

